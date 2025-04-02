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Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ" - РИА Новости, 02.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:47 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/zhkkh-2008935411.html
Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ"
Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ" - РИА Новости, 02.04.2025
Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ"
В Подмосковье 251 человек прошел обучение в Учебно-курсовом комбинате жилищно-коммунального хозяйства с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:47:00+03:00
2025-04-02T16:47:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Подмосковье 251 человек прошел обучение в Учебно-курсовом комбинате жилищно-коммунального хозяйства с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Основная цель комбината – обучение, а также повышение профессионального уровня рабочих для предприятий ЖКХ. Так, комбинат реализует образовательные программы по 67 специальностям. Среди них: слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. За все время прошли обучение свыше 450 тысяч руководителей, специалистов и рабочих сферы ЖКХ Подмосковья. С начала года их число составило 251. Таким образом, 18 человек прошли профессиональную переподготовку, 83 повышение квалификации, 50 профессиональную подготовку, 100 обучение по охране труда. В прошлом году число выпускников составило более 1 тысячи человек. В апреле "УКК ЖКХ" продолжает работу по подготовке кадров для ЖКХ: 30 человек завершат обучение по программе "Оператор котельной", а 173 человека уже приступили к изучению безопасных методов работы на вредных производствах.
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ"

С начала года 251 человек прошел обучение в подмосковном "УКК ЖКХ"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды
Прибор учета расхода воды - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Подмосковье 251 человек прошел обучение в Учебно-курсовом комбинате жилищно-коммунального хозяйства с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Основная цель комбината – обучение, а также повышение профессионального уровня рабочих для предприятий ЖКХ. Так, комбинат реализует образовательные программы по 67 специальностям. Среди них: слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
За все время прошли обучение свыше 450 тысяч руководителей, специалистов и рабочих сферы ЖКХ Подмосковья. С начала года их число составило 251. Таким образом, 18 человек прошли профессиональную переподготовку, 83 повышение квалификации, 50 профессиональную подготовку, 100 обучение по охране труда.
В прошлом году число выпускников составило более 1 тысячи человек. В апреле "УКК ЖКХ" продолжает работу по подготовке кадров для ЖКХ: 30 человек завершат обучение по программе "Оператор котельной", а 173 человека уже приступили к изучению безопасных методов работы на вредных производствах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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