https://ria.ru/20250402/zhkkh-2008935411.html

Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ"

Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ" - РИА Новости, 02.04.2025

Свыше 250 человек прошли обучение в подмосковном "УКК ЖКХ"

В Подмосковье 251 человек прошел обучение в Учебно-курсовом комбинате жилищно-коммунального хозяйства с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:47:00+03:00

2025-04-02T16:47:00+03:00

2025-04-02T16:47:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Подмосковье 251 человек прошел обучение в Учебно-курсовом комбинате жилищно-коммунального хозяйства с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Основная цель комбината – обучение, а также повышение профессионального уровня рабочих для предприятий ЖКХ. Так, комбинат реализует образовательные программы по 67 специальностям. Среди них: слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. За все время прошли обучение свыше 450 тысяч руководителей, специалистов и рабочих сферы ЖКХ Подмосковья. С начала года их число составило 251. Таким образом, 18 человек прошли профессиональную переподготовку, 83 повышение квалификации, 50 профессиональную подготовку, 100 обучение по охране труда. В прошлом году число выпускников составило более 1 тысячи человек. В апреле "УКК ЖКХ" продолжает работу по подготовке кадров для ЖКХ: 30 человек завершат обучение по программе "Оператор котельной", а 173 человека уже приступили к изучению безопасных методов работы на вредных производствах.

https://ria.ru/20250402/podmoskove-2008885885.html

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