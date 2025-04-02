https://ria.ru/20250402/zemletryasenie-2008807932.html

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886 - РИА Новости, 02.04.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, ещё 4639 человек пострадали, 373 человека числятся пропавшими, сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:34:00+03:00

2025-04-02T08:34:00+03:00

2025-04-02T12:08:00+03:00

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

мьянма

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2886, ещё 4639 человек пострадали, 373 человека числятся пропавшими, сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти."Сильное землетрясение в Мьянме унесло жизни 2886 человек, еще 4639 получили ранения, 373 человека числятся пропавшими", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось о 2719 погибших и 4521 раненном.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

https://ria.ru/20250401/mjanma-2008651108.html

мьянма

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в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма