https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html

В Хабаровском крае произошло землетрясение

В Хабаровском крае произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025

В Хабаровском крае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино Хабаровского края, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:39:00+03:00

2025-04-02T12:39:00+03:00

2025-04-02T12:39:00+03:00

происшествия

ванино

хабаровский край

россия

российская академия наук

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ХАБАРОВСК, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино Хабаровского края, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "По данным Геофизической службы РАН, 2 апреля в 15.48 (08.48 мск) в акватории Татарского пролива, в 24 километрах северо-восточнее поселка Ванино Хабаровского края и в 117 километрах западнее города Углегорска Сахалинской области зафиксировано землетрясение... Эпицентр находился на глубине 8 километров. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,1", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное сейсмособытие на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов не ощущалось, звонки от населения в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20250212/chukotka-1998764587.html

ванино

хабаровский край

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ванино, хабаровский край, россия, российская академия наук