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В Хабаровском крае произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025
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12:39 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html
В Хабаровском крае произошло землетрясение
В Хабаровском крае произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025
В Хабаровском крае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино Хабаровского края, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:39:00+03:00
2025-04-02T12:39:00+03:00
происшествия
ванино
хабаровский край
россия
российская академия наук
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ХАБАРОВСК, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино Хабаровского края, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "По данным Геофизической службы РАН, 2 апреля в 15.48 (08.48 мск) в акватории Татарского пролива, в 24 километрах северо-восточнее поселка Ванино Хабаровского края и в 117 километрах западнее города Углегорска Сахалинской области зафиксировано землетрясение... Эпицентр находился на глубине 8 километров. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,1", - говорится в сообщении. Отмечается, что данное сейсмособытие на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов не ощущалось, звонки от населения в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.
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происшествия, ванино, хабаровский край, россия, российская академия наук
Происшествия, Ванино, Хабаровский край, Россия, Российская академия наук
В Хабаровском крае произошло землетрясение

В Татарском проливе надалеко от Ванино произошло землетрясение магнитудой 4,1

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 2 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Татарского пролива в 24 километрах от поселка Ванино Хабаровского края, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"По данным Геофизической службы РАН, 2 апреля в 15.48 (08.48 мск) в акватории Татарского пролива, в 24 километрах северо-восточнее поселка Ванино Хабаровского края и в 117 километрах западнее города Углегорска Сахалинской области зафиксировано землетрясение... Эпицентр находился на глубине 8 километров. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данное сейсмособытие на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов не ощущалось, звонки от населения в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступали. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.
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