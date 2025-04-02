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Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008838638.html
Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США
Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США - РИА Новости, 02.04.2025
Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США
Что касается этого соглашения и вопроса НАТО – вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", — сказал он. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:04:00+03:00
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анналена бербок
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владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В соглашении с США о ресурсах вопрос о вступлении в Североатлантический альянс отсутствует, заявил Владимир Зеленский журналистам по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. "Что касается этого соглашения и вопроса НАТО – вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", — сказал он. Глава киевского режима заявил, что в данный момент над соглашением работают американские и украинские юристы. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
https://ria.ru/20250402/filippo-2008830151.html
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в мире, анналена бербок, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, МИД Германии
Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США

Зеленский: в сделке с США о ресурсах вопрос о НАТО отсутствует

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В соглашении с США о ресурсах вопрос о вступлении в Североатлантический альянс отсутствует, заявил Владимир Зеленский журналистам по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Что касается этого соглашения и вопроса НАТО – вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Глава киевского режима заявил, что в данный момент над соглашением работают американские и украинские юристы.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМИД Германии
 
 
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