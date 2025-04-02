https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008838638.html

Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США

Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США - РИА Новости, 02.04.2025

Зеленский сделал новое заявление о ресурсной сделке с США

Что касается этого соглашения и вопроса НАТО – вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", — сказал он. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:04:00+03:00

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2025-04-02T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В соглашении с США о ресурсах вопрос о вступлении в Североатлантический альянс отсутствует, заявил Владимир Зеленский журналистам по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок. "Что касается этого соглашения и вопроса НАТО – вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было", — сказал он. Глава киевского режима заявил, что в данный момент над соглашением работают американские и украинские юристы. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.

https://ria.ru/20250402/filippo-2008830151.html

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в мире, анналена бербок, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мид германии