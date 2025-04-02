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Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 02.04.2025
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13:45 02.04.2025 (обновлено: 13:48 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/zakon-2008879892.html
Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций
Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 02.04.2025
Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций.Вносимые законом изменения предполагают ввести запрет на распространение рекламы на информресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной, а также общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен.Законом устанавливается, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.Как отметили в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых "для производства противоправного контента".
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совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций

Совфед одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций.
Вносимые законом изменения предполагают ввести запрет на распространение рекламы на информресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной, а также общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен.
Законом устанавливается, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.
Как отметили в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых "для производства противоправного контента".
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