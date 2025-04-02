https://ria.ru/20250402/zakon-2008879892.html

Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций

Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций - РИА Новости, 02.04.2025

Совфед одобрил запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах нежелательных в РФ организаций.Вносимые законом изменения предполагают ввести запрет на распространение рекламы на информресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной, а также общественного или религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен.Законом устанавливается, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.Как отметили в конституционном комитете Совфеда, вводимые законом ограничения позволят значительно уменьшить доходы владельцев ресурсов, используемых "для производства противоправного контента".

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