https://ria.ru/20250402/zaharova-2008961754.html

МИД ответил на требование Британии сообщать о любых связях с Россией

МИД ответил на требование Британии сообщать о любых связях с Россией - РИА Новости, 02.04.2025

МИД ответил на требование Британии сообщать о любых связях с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование британских властей декларировать любую деятельность, связанную с российским... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:15:00+03:00

2025-04-02T18:15:00+03:00

2025-04-02T18:22:00+03:00

россия

лондон

великобритания

мария захарова

елизавета федоровна

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на требование британских властей декларировать любую деятельность, связанную с российским государством, и поинтересовалась, заставят ли британских ветеранов Второй мировой, получивших за участие в Полярных конвоях российские медали Победы, регистрироваться и сдавать их. В своем Telegram-канале она написала: "1 апреля, день шуток, смеха и дураков, МВД и МИД Британии отметили совместно". Она напомнила, что "они заявили о намерении ввести против России самый высокий "усиленный" режим контроля в рамках будущей Схемы регистрации иностранного влияния (FАIRS)". "Это означает, что теперь любое лицо, выполняющее деятельность в Великобритании в рамках связанной с правительством России структуры, должно будет зарегистрироваться в особом реестре. В противном случае ему грозит до пяти лет лишения свободы", - добавила Захарова. "Оставляя за скобками выбор даты и общий градус параноидальной шизофрении Лондона, не могу не задать ряд уточняющих и наводящих вопросов к британской стороне. Все они касаются ее непосредственных подданных и внутренних дел, ведь новые правила – поистине безумны", - написала она. Представитель МИД поинтересовалось в этой связи, "заставят ли зарегистрироваться как российских агентов британских ветеранов Второй мировой, получивших за участие в Полярных конвоях медали Ушакова и юбилейные медали Победы? Нужно ли будет сдавать медали?" "Будет ли зарегистрирован, как "русские резидентуры" музей арктических конвоев? Будет ли признан военно-морской базой ВМФ России корабль-музей "Белфаст" на Темзе в Лондоне, открытый после реставрации в 2010 году?" - уточняет Захарова. Она задалась вопросом, "стоит ли зарегистрироваться в качестве базы ВКС России Британскому Национальному Космическому Центру (НКЦ) в городе Лестер?" Говоря о последнем, Захарова напомнила, что "у Британии, никогда не обладавшей ни знаниями, ни компетенцией для освоения космоса, сам НКЦ представляет собой музей для детей, в котором рассказывается о бравом полете сотруднице кондитерской фабрики Хелен Шармен на станцию "Мир" в 1991 году"." Советский Союз почти полностью покрыл ее пребывание в космосе", - добавила она. Захарова также поинтересовалась: "все посетители, включая английских школьников, тоже будут регистрироваться как российские агенты? Ведь они оплатят билеты за посещение космической организации, связанной с Россией…" Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в 2015 году в лондонском музее Музее науки "с огромным успехом при определяющей поддержке Роскосмоса прошла выставка "Космонавты: Рождение космической эры", на которую британцы выстраивались в огромные очереди"." Каждый теперь должен будет отчитаться в реестре?" - отметила она. Захарова задалась также вопросом, как будет обстоять ситуация с лордом- мэром Лондона. "Ведь согласно британскому церемониалу его адъютант-меченосец должен ежегодно надевать Московскую шапку (muscovy hat), названную так в честь московского царя и связями с Москвой в XVII веке", - написала она. Официальный представитель МИД РФ дополнила, что, "когда лорд-мэр Лондона покидает пост, меченосец снимает шапку и подаёт ему из потайного внутреннего кармана шапки ключ от сейфа, в котором хранится городская печать Лондонского Сити". "Этот ключ затем торжественно передают новому лорду-мэру. Тот возвращает его меченосцу, прося хранить в безопасности. Неужели теперь все они – агенты Кремля?" - заметила Захарова. Она спросила также в своем посте, как "относиться к Его Величеству Королю Карлу III, который короновался под сенью российской великой княгини Елизаветы Фёдоровны в Вестминстере? "Барельеф с образом великой княгини российской был установлен на фасаде над входом в здание аббатства в 1998 году", - напомнила она. "Должен ли будет Карл пройти регистрацию в качестве агента Кремля в упрощенном порядке или будет стоять в знаменитых британских очередях наравне со своими подданными?" -спросила Захарова. "Интеллектуальная ущербность, поразившая британский правящий класс, достигла своего апогея. Наследники великих англичан прошлого, солдат и ветеранов Второй мировой войны, теперь копошатся в грязи, выискивая связи с Россией. Уж от Лондона можно было бы ожидать что-то серьезнее", - заключила она.

https://ria.ru/20250321/britaniya-2006563420.html

https://ria.ru/20240917/zakharova-1973276002.html

https://ria.ru/20250325/kallas-2007192255.html

россия

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лондон, великобритания, мария захарова, елизавета федоровна, в мире