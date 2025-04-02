https://ria.ru/20250402/zaharova-2008812121.html

Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию

Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 02.04.2025

Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию

Предстоящий визит председателя Китая Си Цзиньпина на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Россию является важным событием в контексте происходящих в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:08:00+03:00

2025-04-02T09:08:00+03:00

2025-04-02T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Предстоящий визит председателя Китая Си Цзиньпина на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Россию является важным событием в контексте происходящих в мире перемен, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что ждет Си Цзиньпина в Россию по случаю празднования 9 мая. Ван И посещает Российскую Федерацию с официальным визитом с понедельника по среду по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Те фразы (во время общения Путина и Ван И - ред.), что прозвучали о том, что в Москве ждут Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное китайской стороной участие в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы (в Великой Отечественной войне - ред.), - это не просто протокольная часть, это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что предстоящий юбилей победы в Великой Отечественной войне - не просто "рутинная дата", а "испытание", учитывая, что праздник забывается на Западе. "Мы с Китаем вместе будем встречать этот юбилей, к нам приедет председатель КНР, который об этом сказал и который также делает особый акцент и на роли наших стран как тогда, так и сейчас, поскольку мы являемся двумя постоянными членами Совета безопасности ООН", - добавила Захарова. Россия и КНР, уточнила официальный представитель МИД, являются теми членами Совбеза Организации Объединенных Наций, что ответственны за поддержание международных мира и стабильности, отстаивая Устав ООН и международное право. Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20250401/knr-2008698100.html

https://ria.ru/20250219/tszinpin-2000265741.html

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