Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/zaharova-2008812121.html
Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию
Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 02.04.2025
Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию
Предстоящий визит председателя Китая Си Цзиньпина на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Россию является важным событием в контексте происходящих в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:08:00+03:00
2025-04-02T09:08:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
ван и (политик)
си цзиньпин
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957199956_0:0:2903:1633_1920x0_80_0_0_9ead125f1af42e718720e1a1f5b4c7a8.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Предстоящий визит председателя Китая Си Цзиньпина на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Россию является важным событием в контексте происходящих в мире перемен, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что ждет Си Цзиньпина в Россию по случаю празднования 9 мая. Ван И посещает Российскую Федерацию с официальным визитом с понедельника по среду по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Те фразы (во время общения Путина и Ван И - ред.), что прозвучали о том, что в Москве ждут Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное китайской стороной участие в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы (в Великой Отечественной войне - ред.), - это не просто протокольная часть, это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что предстоящий юбилей победы в Великой Отечественной войне - не просто "рутинная дата", а "испытание", учитывая, что праздник забывается на Западе. "Мы с Китаем вместе будем встречать этот юбилей, к нам приедет председатель КНР, который об этом сказал и который также делает особый акцент и на роли наших стран как тогда, так и сейчас, поскольку мы являемся двумя постоянными членами Совета безопасности ООН", - добавила Захарова. Россия и КНР, уточнила официальный представитель МИД, являются теми членами Совбеза Организации Объединенных Наций, что ответственны за поддержание международных мира и стабильности, отстаивая Устав ООН и международное право. Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20250401/knr-2008698100.html
https://ria.ru/20250219/tszinpin-2000265741.html
https://ria.ru/20250211/vizit-1998543377.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957199956_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_5e3ee8ae9e1ea8e759c8346a3b463b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, москва, ван и (политик), си цзиньпин, мария захарова, оон, день победы
В мире, Китай, Россия, Москва, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Мария Захарова, ООН, День Победы
Захарова оценила предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию

Захарова назвала визит Си Цзиньпина на 80-летие Победы важным событием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Предстоящий визит председателя Китая Си Цзиньпина на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Россию является важным событием в контексте происходящих в мире перемен, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что ждет Си Цзиньпина в Россию по случаю празднования 9 мая. Ван И посещает Российскую Федерацию с официальным визитом с понедельника по среду по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД КНР прокомментировал будущий визит Си Цзиньпина в Россию
Вчера, 16:16
"Те фразы (во время общения Путина и Ван И - ред.), что прозвучали о том, что в Москве ждут Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное китайской стороной участие в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы (в Великой Отечественной войне - ред.), - это не просто протокольная часть, это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что предстоящий юбилей победы в Великой Отечественной войне - не просто "рутинная дата", а "испытание", учитывая, что праздник забывается на Западе.
"Мы с Китаем вместе будем встречать этот юбилей, к нам приедет председатель КНР, который об этом сказал и который также делает особый акцент и на роли наших стран как тогда, так и сейчас, поскольку мы являемся двумя постоянными членами Совета безопасности ООН", - добавила Захарова.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Си Цзиньпин посетит Россию в мае
19 февраля, 12:38
Россия и КНР, уточнила официальный представитель МИД, являются теми членами Совбеза Организации Объединенных Наций, что ответственны за поддержание международных мира и стабильности, отстаивая Устав ООН и международное право.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Госдуме прокомментировали предстоящий визит Си Цзиньпина в Москву
11 февраля, 09:29
 
В миреКитайРоссияМоскваВан И (политик)Си ЦзиньпинМария ЗахароваООНДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала