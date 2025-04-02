https://ria.ru/20250402/zaderzhanie-2008988517.html

В Петербурге задержали подозреваемого в ранении двоих мужчин из травматики

В Петербурге задержали подозреваемого в ранении двоих мужчин из травматики - РИА Новости, 02.04.2025

В Петербурге задержали подозреваемого в ранении двоих мужчин из травматики

Росгвардейцы в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, открывшего стрельбу, предположительно, из травматического пистолета и ранившего двоих, сообщил главк... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:20:00+03:00

2025-04-02T22:20:00+03:00

2025-04-02T22:20:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Росгвардейцы в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, открывшего стрельбу, предположительно, из травматического пистолета и ранившего двоих, сообщил главк Росгвардии по Северо-Западному округу. Как информирует ведомство, на Пролетарской улице в городе Колпино к наряду Росгвардии обратился прохожий, сообщивший о групповой драке в парке рядом с торговым комплексом и звуках выстрелов. "На месте росгвардейцы обнаружили двух раненых мужчин. Стрелок попытался скрыться, при этом направляя в их сторону предмет, похожий на пистолет. Росгвардейцы задержали его, применив наручники. Изъят, предположительно, травматический пистолет", – говорится в сообщения в Telegram-канале окружного главка Росгвардии. Как отмечается, один из пострадавших скрылся с места происшествия. Второй мужчина, получивший ранение в область живота, получил доврачебную помощь от росгвардейцев, но отказался от помощи медиков и госпитализации. Изъятое незарегистрированное оружие направлено на экспертизу.

https://ria.ru/20240515/mvd-1946113465.html

https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия