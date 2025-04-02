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В Петербурге задержали подозреваемого в ранении двоих мужчин из травматики
В Петербурге задержали подозреваемого в ранении двоих мужчин из травматики - РИА Новости, 02.04.2025
В Петербурге задержали подозреваемого в ранении двоих мужчин из травматики
Росгвардейцы в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, открывшего стрельбу, предположительно, из травматического пистолета и ранившего двоих, сообщил главк... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:20:00+03:00
2025-04-02T22:20:00+03:00
2025-04-02T22:20:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Росгвардейцы в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, открывшего стрельбу, предположительно, из травматического пистолета и ранившего двоих, сообщил главк Росгвардии по Северо-Западному округу. Как информирует ведомство, на Пролетарской улице в городе Колпино к наряду Росгвардии обратился прохожий, сообщивший о групповой драке в парке рядом с торговым комплексом и звуках выстрелов. "На месте росгвардейцы обнаружили двух раненых мужчин. Стрелок попытался скрыться, при этом направляя в их сторону предмет, похожий на пистолет. Росгвардейцы задержали его, применив наручники. Изъят, предположительно, травматический пистолет", – говорится в сообщения в Telegram-канале окружного главка Росгвардии. Как отмечается, один из пострадавших скрылся с места происшествия. Второй мужчина, получивший ранение в область живота, получил доврачебную помощь от росгвардейцев, но отказался от помощи медиков и госпитализации. Изъятое незарегистрированное оружие направлено на экспертизу.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Петербурге задержали подозреваемого в ранении двоих мужчин из травматики
Росгвардия задержала петербуржца, который мог ранить двоих мужчин из травматики