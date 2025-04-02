Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК
Мишустин: достижение технологического суверенитета зависит от решения задач ТЭК
Международный форум по энергетике в Казани
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического суверенитета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам открывшегося в Казани международного энергетического форума "Энергопром".
"Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики России, в том числе развития производственного потенциала. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие миллионов наших граждан и достижение технологического суверенитета. Прежде всего это касается обеспечения энергобезопасности нашей страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов, реализации экспортного потенциала", - говорится в приветствии Мишустина.
По словам премьер-министра страны, сегодня важно продолжить строительство и модернизацию инфраструктуры, активнее внедрять инновации, расширять использование возобновляемых источников.
Энергетический форум в Казани, по словам Мишустина, является площадкой, где представители технологических компаний и науки, эксперты ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями, лучшими практиками. Это особо важно в условиях действующих беспрецедентных санкций.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на открытии форума, что данная площадка позволяет привлечь к диалогу ученых, экспертов, производственников, ведущие энергетические компании, иностранных партнеров.
"Мы понимаем, что любая экономика без энергетики никакой перспективы не имеет", - подчеркнул Минниханов.
Татарстанский энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани 2-4 апреля. В этом году он получил статус международного и проводится при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Деловая программа включает 22 мероприятия, в работе форума участвуют порядка 90 компаний.