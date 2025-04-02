https://ria.ru/20250402/zadachi-2008834241.html

Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК

Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК - РИА Новости, 02.04.2025

Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК

Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:07:00+03:00

2025-04-02T11:07:00+03:00

2025-04-02T11:07:00+03:00

республика татарстан

казань

михаил мишустин

рустам минниханов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического суверенитета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам открывшегося в Казани международного энергетического форума "Энергопром". "Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики России, в том числе развития производственного потенциала. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие миллионов наших граждан и достижение технологического суверенитета. Прежде всего это касается обеспечения энергобезопасности нашей страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов, реализации экспортного потенциала", - говорится в приветствии Мишустина. По словам премьер-министра страны, сегодня важно продолжить строительство и модернизацию инфраструктуры, активнее внедрять инновации, расширять использование возобновляемых источников. Энергетический форум в Казани, по словам Мишустина, является площадкой, где представители технологических компаний и науки, эксперты ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями, лучшими практиками. Это особо важно в условиях действующих беспрецедентных санкций. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на открытии форума, что данная площадка позволяет привлечь к диалогу ученых, экспертов, производственников, ведущие энергетические компании, иностранных партнеров. "Мы понимаем, что любая экономика без энергетики никакой перспективы не имеет", - подчеркнул Минниханов. Татарстанский энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани 2-4 апреля. В этом году он получил статус международного и проводится при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Деловая программа включает 22 мероприятия, в работе форума участвуют порядка 90 компаний.

https://ria.ru/20250327/kadry-2007615463.html

https://ria.ru/20250321/tatarstan-2006411224.html

казань

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

казань, михаил мишустин, рустам минниханов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)