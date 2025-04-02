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Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК - РИА Новости, 02.04.2025
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Республика Татарстан
 
11:07 02.04.2025
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Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК
Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК - РИА Новости, 02.04.2025
Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК
Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:07:00+03:00
2025-04-02T11:07:00+03:00
республика татарстан
казань
михаил мишустин
рустам минниханов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического суверенитета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам открывшегося в Казани международного энергетического форума "Энергопром". "Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики России, в том числе развития производственного потенциала. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие миллионов наших граждан и достижение технологического суверенитета. Прежде всего это касается обеспечения энергобезопасности нашей страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов, реализации экспортного потенциала", - говорится в приветствии Мишустина. По словам премьер-министра страны, сегодня важно продолжить строительство и модернизацию инфраструктуры, активнее внедрять инновации, расширять использование возобновляемых источников. Энергетический форум в Казани, по словам Мишустина, является площадкой, где представители технологических компаний и науки, эксперты ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями, лучшими практиками. Это особо важно в условиях действующих беспрецедентных санкций. Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на открытии форума, что данная площадка позволяет привлечь к диалогу ученых, экспертов, производственников, ведущие энергетические компании, иностранных партнеров. "Мы понимаем, что любая экономика без энергетики никакой перспективы не имеет", - подчеркнул Минниханов. Татарстанский энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани 2-4 апреля. В этом году он получил статус международного и проводится при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Деловая программа включает 22 мероприятия, в работе форума участвуют порядка 90 компаний.
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казань, михаил мишустин, рустам минниханов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Республика Татарстан, Казань, Михаил Мишустин, Рустам Минниханов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин назвал стратегические задачи перед ТЭК

Мишустин: достижение технологического суверенитета зависит от решения задач ТЭК

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум по энергетике в Казани
Международный форум по энергетике в Казани - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный форум по энергетике в Казани
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Перед топливно-энергетическим комплексом России стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие жителей и достижение технологического суверенитета, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветствии к участникам открывшегося в Казани международного энергетического форума "Энергопром".
"Топливно-энергетический комплекс является важной составляющей экономики России, в том числе развития производственного потенциала. Сегодня перед отраслью стоят стратегические задачи, от решения которых зависит благополучие миллионов наших граждан и достижение технологического суверенитета. Прежде всего это касается обеспечения энергобезопасности нашей страны, развития внутреннего рынка энергоресурсов, реализации экспортного потенциала", - говорится в приветствии Мишустина.
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По словам премьер-министра страны, сегодня важно продолжить строительство и модернизацию инфраструктуры, активнее внедрять инновации, расширять использование возобновляемых источников.
Энергетический форум в Казани, по словам Мишустина, является площадкой, где представители технологических компаний и науки, эксперты ведут конструктивный диалог, обмениваются опытом, интересными идеями, лучшими практиками. Это особо важно в условиях действующих беспрецедентных санкций.
Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил на открытии форума, что данная площадка позволяет привлечь к диалогу ученых, экспертов, производственников, ведущие энергетические компании, иностранных партнеров.
"Мы понимаем, что любая экономика без энергетики никакой перспективы не имеет", - подчеркнул Минниханов.
Татарстанский энергетический форум "Энергопром" проходит в Казани 2-4 апреля. В этом году он получил статус международного и проводится при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Деловая программа включает 22 мероприятия, в работе форума участвуют порядка 90 компаний.
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Республика ТатарстанКазаньМихаил МишустинРустам МиннихановМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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