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Завод по производству древесной муки запустили в Югре - РИА Новости, 02.04.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:03 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/yugra-2008978578.html
Завод по производству древесной муки запустили в Югре
Завод по производству древесной муки запустили в Югре - РИА Новости, 02.04.2025
Завод по производству древесной муки запустили в Югре
Запуск новой технологической линии по производству древесной муки состоялся на лесопромышленном комбинате в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:03:00+03:00
2025-04-02T20:03:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Запуск новой технологической линии по производству древесной муки состоялся на лесопромышленном комбинате в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры. "Лесопромышленный комплекс (ЛПК) для Югры остается одним из базовых секторов обрабатывающей промышленности. Объем отгруженной продукции региональными предприятиями ЛПК по результатам 2024 года составил более 13 миллиардов рублей. Запуск производства древесной муки не только расширяет линейку продукции лесопромышленного комплекса региона, но и решает важную задачу вовлечения в хозяйственную деятельность низкосортной древесины. Уверена, что у нас в автономном округе с развитием этого производства появится новый передел по производству древесно-полимерных композитов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Югры Натальи Огородниковой. Уточняется, что после полного завершения пусконаладочных работ, поточное оборудование приступит к массовому выпуску готовой продукции, которая используется в том числе в производстве линолеума и мебели, а также в качестве абсорбента. Ожидается, что в месяц комбинат будет производить 800 тонн древесной муки. Запуск новой линии стал возможен благодаря окружной финансовой поддержке и Фонду развития Югры. Так, в 2022 году предприятие получило льготный заем Фонда в размере 41,2 миллиона рублей на организацию производства по утилизации отходов лесопильного производства. Этот проект суммарной мощностью 7,2 тысячи тонн в год оценивается в 59,3 миллиона рублей, а объем налоговых поступлений за период реализации инвестпроекта составит 71,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250401/yugra-2008755260.html
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ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ
Завод по производству древесной муки запустили в Югре

В Югре запустилась новая технологическая линия по производству древесной муки

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкДревесина
Древесина - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Запуск новой технологической линии по производству древесной муки состоялся на лесопромышленном комбинате в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Фонд развития Югры.
"Лесопромышленный комплекс (ЛПК) для Югры остается одним из базовых секторов обрабатывающей промышленности. Объем отгруженной продукции региональными предприятиями ЛПК по результатам 2024 года составил более 13 миллиардов рублей. Запуск производства древесной муки не только расширяет линейку продукции лесопромышленного комплекса региона, но и решает важную задачу вовлечения в хозяйственную деятельность низкосортной древесины. Уверена, что у нас в автономном округе с развитием этого производства появится новый передел по производству древесно-полимерных композитов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Югры Натальи Огородниковой.
Уточняется, что после полного завершения пусконаладочных работ, поточное оборудование приступит к массовому выпуску готовой продукции, которая используется в том числе в производстве линолеума и мебели, а также в качестве абсорбента. Ожидается, что в месяц комбинат будет производить 800 тонн древесной муки.
Запуск новой линии стал возможен благодаря окружной финансовой поддержке и Фонду развития Югры. Так, в 2022 году предприятие получило льготный заем Фонда в размере 41,2 миллиона рублей на организацию производства по утилизации отходов лесопильного производства. Этот проект суммарной мощностью 7,2 тысячи тонн в год оценивается в 59,3 миллиона рублей, а объем налоговых поступлений за период реализации инвестпроекта составит 71,4 миллиона рублей.
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