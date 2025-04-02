https://ria.ru/20250402/yandeks-2008749495.html

"Яндекс Лавка" вошла в состав Ассоциации производителей готовой еды

"Яндекс Лавка" вошла в состав Ассоциации производителей готовой еды - РИА Новости, 02.04.2025

"Яндекс Лавка" вошла в состав Ассоциации производителей готовой еды

"Яндекс Лавка" присоединилась к Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, вместе с другими участниками сервис будет работать над развитием отрасли,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:00:00+03:00

2025-04-02T10:00:00+03:00

2025-04-02T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. "Яндекс Лавка" присоединилась к Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, вместе с другими участниками сервис будет работать над развитием отрасли, разрабатывать нормативные документы, стандарты и системы контроля качества, сообщает пресс-служба компании.Отмечается, что в Ассоциацию уже входят пять производителей и ритейлеров – "Азбука вкуса", подразделение X5 Group по производству готовых блюд, производитель Mr. Food (работает под брендами Creative Kitchen, Cook Chart, Petitcafe) и другие. Помимо разработки предложений по изменению нормативно-правовой базы для обсуждения с регулятором, Ассоциация выполняет функции экспертно-аналитического центра, помогает рынку создавать новые инициативы в теме готовой еды.Доля готовой еды в бизнесе "Яндекс Лавки" занимает четвертую часть, сервис развивает эту категорию, разрабатывает собственные стандарты качества и готов делиться экспертизой с другими компаниями."Сейчас Лавка занимает почти 18% рынка доставки готовой еды, и мы планируем довести показатель до 25% в ближайшие пять лет. Наш ассортимент насчитывает 650 позиций, 135 из них мы производим на своем заводе, 80 тысяч порций готовой еды в день. Мы получаем хороший отклик от покупателей – 90% клиентов положительно оценивают наши блюда, и мы хотим делиться опытом с рынком", – приводит пресс-служба слова директора направления готовой еды "Яндекс Лавки" Марии Дмитриевой.Она добавила, что свои знания представители сервиса вложат в обучающие курсы, которые запустятся уже в этом году на собственном производстве компании."Студенты смогут на практике узнать о всех тонкостях – от соблюдения стандартов и работы с оборудованием до управления производственными процессами и командой", – сказала Дмитриева."Яндекс Лавка" активно взаимодействует с отраслью и делится своей экспертизой и в работе с поставщиками, уточнили в пресс-службе. В конце прошлого года сервис представил "Хэндбук поставщика" — руководство по качеству, которое может использовать предприятие любого масштаба для выстраивания процессов качества. В ноябре "Яндекс Лавка" провела отраслевую конференцию "В чем соль" для производителей и поставщиков готовой еды.В свою очередь, президент Ассоциации Сергей Беляков отметил, что участие технологичных онлайн-ритейлеров поможет расширить экспертизу и усилить аналитику отрасли.

https://ria.ru/20241126/yandeks-1985805611.html

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яндекс, технологии, еда