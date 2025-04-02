https://ria.ru/20250402/vystavka-2008902716.html

Выставка "Москва промышленная" победила в нацпремии "Событие года"

Выставка "Москва промышленная" победила в нацпремии "Событие года" - РИА Новости, 02.04.2025

Выставка "Москва промышленная" победила в нацпремии "Событие года"

Экспозиция, представившая промышленный потенциал столицы на выставке "Москва промышленная. Город будущего", одержала победу в ежегодной национальной премии... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:00:00+03:00

2025-04-02T15:00:00+03:00

2025-04-02T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Экспозиция, представившая промышленный потенциал столицы на выставке "Москва промышленная. Город будущего", одержала победу в ежегодной национальной премии "Событие года" в номинациях "Экспо событие года" и "Лучшее оформление и дизайн мероприятия", а также стала лучшим проектом блока "Выставочное событие года", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов. "Москва активно реализует проекты для популяризации индустриального сектора и привлечения внимания к деятельности предприятий столицы. На выставке "Москва промышленная. Город будущего" свыше 60 компаний представили свои передовые разработки и достижения в различных отраслях", — приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Он добавил, что свыше 70 тысяч человек посетили экспозицию и ознакомились с инновационным оборудованием московской промышленности. Было проведено свыше 600 познавательных мероприятий для гостей всех возрастов: иммерсивные спектакли, обучающие лекции и мастер-классы.Отмечается, что данная выставка проходила в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" с 10 августа по 8 сентября 2024 года. Она была разделена на 10 секторов, посвященных отдельным отраслям и направлениям московской промышленности.Благодаря интерактивным экспозициям и их оригинальному дизайну посетители смогли познакомиться с московским индустриальным сектором и масштабными технологическими возможностями предприятий, а также приобрести новые знания и навыки. Каждый гость мог попробовать себя в качестве авиаконструктора, разработчика космических систем и оператора станка.Популярностью пользовались скульптура из разноцветных кабелей "Человек из проводов", беспилотное воздушное судно группы компаний "Икар" и макет столичного автомобиля Aurus Senat, который отображает все этапы его разработки. Для создания арт-объектов использовалось 337 метров кабеля производства компании "Москабельмет" и завода "Спецкабель", а на их сборку потребовалось 336 часов. Кроме того, на выставке был представлен беспилотный гражданский вертолет, который может перевозить груз весом до тонны. Внутри него побывали более 13 тысяч человек.В департаменте уточнили, что гости также смогли увидеть иммерсивное шоу на 30-метровом макете ракеты-носителя "Ангара-А5", который был создан специально для выставки. На корпусе ракеты проецировались интересные факты о московской промышленности и кадры звездного неба.

https://ria.ru/20250402/liksutov-2008860869.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов