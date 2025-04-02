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Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 02.04.2025 (обновлено: 11:19 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vsu-2008843410.html
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО
С начала СВО осуждены 579 военнослужащих украинских формирований, в том числе 98 командиров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:18:00+03:00
2025-04-02T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
игорь краснов
совет федерации рф
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала СВО осуждены 579 военнослужащих украинских формирований, в том числе 98 командиров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С начала СВО за военные преступления осуждено 579 военнослужащих и лиц, входивших в иные вооруженные и террористические формирования Украины. В их числе 98 командиров подразделений", - рассказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html
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россия, украина, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО

Краснов: с начала СВО осуждены 579 украинских военных, в том числе 98 командиров

© Следственный комитет Российской Федерации Украинские военнослужащие в зале суда. Кадр видео
Украинские военнослужащие в зале суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Следственный комитет Российской Федерации
Украинские военнослужащие в зале суда. Кадр видео
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала СВО осуждены 579 военнослужащих украинских формирований, в том числе 98 командиров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"С начала СВО за военные преступления осуждено 579 военнослужащих и лиц, входивших в иные вооруженные и террористические формирования Украины. В их числе 98 командиров подразделений", - рассказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИгорь КрасновСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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