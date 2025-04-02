https://ria.ru/20250402/vsu-2008843410.html

Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО

Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО

С начала СВО осуждены 579 военнослужащих украинских формирований, в том числе 98 командиров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:18:00+03:00

2025-04-02T11:18:00+03:00

2025-04-02T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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игорь краснов

совет федерации рф

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала СВО осуждены 579 военнослужащих украинских формирований, в том числе 98 командиров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С начала СВО за военные преступления осуждено 579 военнослужащих и лиц, входивших в иные вооруженные и террористические формирования Украины. В их числе 98 командиров подразделений", - рассказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.

https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы украины, происшествия