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Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО
С начала СВО осуждены 579 военнослужащих украинских формирований, в том числе 98 командиров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:18:00+03:00
2025-04-02T11:18:00+03:00
2025-04-02T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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игорь краснов
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала СВО осуждены 579 военнослужащих украинских формирований, в том числе 98 командиров, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С начала СВО за военные преступления осуждено 579 военнослужащих и лиц, входивших в иные вооруженные и террористические формирования Украины. В их числе 98 командиров подразделений", - рассказал Краснов, отвечая на вопросы в ходе выступления в Совете Федерации.
https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, игорь краснов, совет федерации рф, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Краснов назвал число осужденных украинских военнослужащих с начала СВО
Краснов: с начала СВО осуждены 579 украинских военных, в том числе 98 командиров