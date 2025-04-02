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В школах Смоленской области усилят работу по патриотическому воспитанию - РИА Новости, 03.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:30 02.04.2025 (обновлено: 09:26 03.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vospitanie-2009035873.html
В школах Смоленской области усилят работу по патриотическому воспитанию
В школах Смоленской области усилят работу по патриотическому воспитанию - РИА Новости, 03.04.2025
В школах Смоленской области усилят работу по патриотическому воспитанию
В Смоленской области принято решение закрепить за каждым учебным заведением ответственных по патриотическому воспитанию, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-02T22:30:00+03:00
2025-04-03T09:26:00+03:00
смоленская область
василий анохин
юнармия
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Смоленской области принято решение закрепить за каждым учебным заведением ответственных по патриотическому воспитанию, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Анохин по итогам совещания с главами муниципальных округов, руководителями школ, колледжей и техникумов. "Ответственные советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выстраивать взаимодействие с патриотическими организациями, оказывать поддержку участникам СВО и ветеранам в проведении "Уроков мужества" и реализации других просветительских проектов", - написал Анохин. Помимо ветеранов, планируется привлечь к этой работе и молодежь, в том числе волонтеров и активистов общественных движений - "Движение Первых", "Юнармия" и других. Окажет содействие и региональный фонд "Защитники Отечества". "Сегодня особенно возрастает значимость правильного исторического осмысления прошлого и настоящего. Нужно помогать детям анализировать события минувших эпох и современные события. Юные смоляне должны знать защитников Отечества - Героев Советского Союза, России, специальной военной операции. Важна именно содержательная работа для выстраивания диалога с детьми и молодежью, именно поэтому объединяем усилия", - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250402/anokhin-2008854505.html
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василий анохин, юнармия, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Юнармия, Россия
В школах Смоленской области усилят работу по патриотическому воспитанию

Ответственные за патриотическое воспитание появятся в школах Смоленщины

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Смоленской области принято решение закрепить за каждым учебным заведением ответственных по патриотическому воспитанию, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Анохин по итогам совещания с главами муниципальных округов, руководителями школ, колледжей и техникумов.
"Ответственные советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут выстраивать взаимодействие с патриотическими организациями, оказывать поддержку участникам СВО и ветеранам в проведении "Уроков мужества" и реализации других просветительских проектов", - написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Помимо ветеранов, планируется привлечь к этой работе и молодежь, в том числе волонтеров и активистов общественных движений - "Движение Первых", "Юнармия" и других. Окажет содействие и региональный фонд "Защитники Отечества".
"Сегодня особенно возрастает значимость правильного исторического осмысления прошлого и настоящего. Нужно помогать детям анализировать события минувших эпох и современные события. Юные смоляне должны знать защитников Отечества - Героев Советского Союза, России, специальной военной операции. Важна именно содержательная работа для выстраивания диалога с детьми и молодежью, именно поэтому объединяем усилия", - подчеркнул Анохин.
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