Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море
Краснов: первыми устранять последствия ЧП в Черном море начали волонтеры, не МЧС
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, а не силы МЧС или иных ведомств, заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей. Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тысяч человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
По его словам, прокуроры сейчас контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.
Ранее на итоговой коллегии ведомства Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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