https://ria.ru/20250402/volontery-2008833705.html

Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море

Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - РИА Новости, 02.04.2025

Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море

Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, а не силы МЧС или иных ведомств, заявил в Совете Федерации... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:43:00+03:00

2025-04-02T10:43:00+03:00

2025-04-02T10:43:00+03:00

происшествия

черное море

россия

керченский пролив

игорь краснов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, а не силы МЧС или иных ведомств, заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей. Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тысяч человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. По его словам, прокуроры сейчас контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов. Ранее на итоговой коллегии ведомства Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html

https://ria.ru/20250329/anapa-2008143254.html

черное море

россия

керченский пролив

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происшествия, черное море, россия, керченский пролив, игорь краснов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф