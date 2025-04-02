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Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - РИА Новости, 02.04.2025
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10:43 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/volontery-2008833705.html
Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море
Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - РИА Новости, 02.04.2025
Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море
Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, а не силы МЧС или иных ведомств, заявил в Совете Федерации... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:43:00+03:00
2025-04-02T10:43:00+03:00
происшествия
черное море
россия
керченский пролив
игорь краснов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, а не силы МЧС или иных ведомств, заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей. Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тысяч человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации. По его словам, прокуроры сейчас контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов. Ранее на итоговой коллегии ведомства Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html
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происшествия, черное море, россия, керченский пролив, игорь краснов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Черное море, Россия, Керченский пролив, Игорь Краснов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Краснов: волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море

Краснов: первыми устранять последствия ЧП в Черном море начали волонтеры, не МЧС

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, а не силы МЧС или иных ведомств, заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей. Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тысяч человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
Водолаз утонул при проведении работ в зоне разлива мазута в акватории поселка Джемете в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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По его словам, прокуроры сейчас контролируют утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.
Ранее на итоговой коллегии ведомства Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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ПроисшествияЧерное мореРоссияКерченский проливИгорь КрасновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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