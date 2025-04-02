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Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя - РИА Новости, 02.04.2025
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02:41 02.04.2025 (обновлено: 10:59 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vladivostok-2008789782.html
Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя
Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя - РИА Новости, 02.04.2025
Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя
Полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:41:00+03:00
2025-04-02T10:59:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке.Силовики выяснили, что трое напали на мужчину, избили его, подожгли, после чего один из них воткнул нож в спину пострадавшему."В дежурную часть поступило сообщение охранника рынка, расположенного на улице Адмирала Юмашева, который сообщил о том, что при просмотре записи камеры видеонаблюдения увидел лежащего на земле мужчину с ножевыми ранениями. Установлено, что трое неизвестных граждан нанесли ножевые ранения 41-летнему жителю Владивостока", — сообщило краевое управление МВД.Мужчину госпитализировали. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004612912.html
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происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя

На рынке во Владивостоке трое человек избили, подожгли и ударили ножом мужчину

© Кадр видео из соцсетейЗлоумышленники избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке
Злоумышленники избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Злоумышленники избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке.
Силовики выяснили, что трое напали на мужчину, избили его, подожгли, после чего один из них воткнул нож в спину пострадавшему.
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"В дежурную часть поступило сообщение охранника рынка, расположенного на улице Адмирала Юмашева, который сообщил о том, что при просмотре записи камеры видеонаблюдения увидел лежащего на земле мужчину с ножевыми ранениями. Установлено, что трое неизвестных граждан нанесли ножевые ранения 41-летнему жителю Владивостока", — сообщило краевое управление МВД.
Мужчину госпитализировали. Проводится проверка.
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ПроисшествияВладивостокМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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