https://ria.ru/20250402/vladivostok-2008789782.html

Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя

Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя - РИА Новости, 02.04.2025

Во Владивостоке трое мужчин избили, подожгли и ранили местного жителя

Полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:41:00+03:00

2025-04-02T02:41:00+03:00

2025-04-02T10:59:00+03:00

происшествия

владивосток

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили, подожгли и ударили ножом жителя Владивостока на местном рынке.Силовики выяснили, что трое напали на мужчину, избили его, подожгли, после чего один из них воткнул нож в спину пострадавшему."В дежурную часть поступило сообщение охранника рынка, расположенного на улице Адмирала Юмашева, который сообщил о том, что при просмотре записи камеры видеонаблюдения увидел лежащего на земле мужчину с ножевыми ранениями. Установлено, что трое неизвестных граждан нанесли ножевые ранения 41-летнему жителю Владивостока", — сообщило краевое управление МВД.Мужчину госпитализировали. Проводится проверка.

https://ria.ru/20250325/krasnojarsk-2007140999.html

https://ria.ru/20250312/peterburg-2004612912.html

владивосток

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)