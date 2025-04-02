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Госдума приняла закон об увеличении срока визы для переселенцев
Госдума приняла закон об увеличении срока визы для переселенцев - РИА Новости, 02.04.2025
Госдума приняла закон об увеличении срока визы для переселенцев
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении с 3 месяцев до 1 года срока визы, выдаваемой... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:20:00+03:00
2025-04-02T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении с 3 месяцев до 1 года срока визы, выдаваемой участникам и членам семей участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. В настоящее время участникам госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников предусмотрена выдача однократной обыкновенной частной визы на срок до 3 месяцев без возможности продления. Законопроектом предлагается внесение изменений, предусматривающих выдачу участникам государственной программы и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса. Отмечается, что переселенцы из "визовых" стран, как правило, в указанный срок не успевают решить все вопросы, связанные с переездом (например, перевозка имущества, продажа недвижимости), в связи с чем они вынуждены выезжать из России, а для следующего въезда на ее территорию обращаться за новой визой в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации за рубежом. Также законопроектом предлагается предусмотреть выдачу обыкновенной рабочей визы (однократной или двукратной) на срок до 3 месяцев с последующим продлением срока ее действия (не более чем на 90 дней) иностранным гражданам, являющимся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования. В настоящее время им представляется виза на 90 дней без возможности продления.
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россия, леонид калашников, госдума рф, снг, общество
Россия, Леонид Калашников, Госдума РФ, СНГ, Общество
Госдума приняла закон об увеличении срока визы для переселенцев
ГД приняла закон об продлении до года визы для соотечественников-переселенцев
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении с 3 месяцев до 1 года срока визы, выдаваемой участникам и членам семей участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы
во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым
. В настоящее время участникам госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ
соотечественников предусмотрена выдача однократной обыкновенной частной визы на срок до 3 месяцев без возможности продления.
Законопроектом предлагается внесение изменений, предусматривающих выдачу участникам государственной программы и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления соответствующего статуса.
Отмечается, что переселенцы из "визовых" стран, как правило, в указанный срок не успевают решить все вопросы, связанные с переездом (например, перевозка имущества, продажа недвижимости), в связи с чем они вынуждены выезжать из России, а для следующего въезда на ее территорию обращаться за новой визой в дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации за рубежом.
Также законопроектом предлагается предусмотреть выдачу обыкновенной рабочей визы (однократной или двукратной) на срок до 3 месяцев с последующим продлением срока ее действия (не более чем на 90 дней) иностранным гражданам, являющимся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования.
В настоящее время им представляется виза на 90 дней без возможности продления.