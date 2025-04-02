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СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа - РИА Новости, 02.04.2025
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12:13 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/vetnam-2008854305.html
СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа
СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа - РИА Новости, 02.04.2025
СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа
Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием заместителя премьер-министра страны Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:13:00+03:00
2025-04-02T12:13:00+03:00
экономика
вьетнам
сша
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием заместителя премьер-министра страны Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией американского президента Дональда Трампа пошлин на вьетнамские товары, передает агентство Блумберг. СМИ США в последнее время несколько раз сообщали о вероятности введения Вашингтоном повышенных импортных пошлин на вьетнамские товары в связи со значительным дисбалансом торгового оборота двух стран в пользу Вьетнама. "Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок в сопровождении руководителей компаний, включая... Vietnam Airlines, Vietjet Aviation и VinaCapital Group, примет участие в деловой встрече в Нью-Йорке", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на повестку дня, оказавшуюся в его распоряжении. Блумберг добавляет со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, что вьетнамская делегация должна встретиться с представителями американской компании Boeing, а также американских банков. Согласно агентству, отправка делегации подчеркивает намерения Вьетнама сократить крупный дисбаланс торгового оборота с США, в рамках которого объем экспорта вьетнамских товаров в Штаты значительно превышает импорт американской продукции во Вьетнам. "Вьетнам входит в число стран мира, наиболее зависимых от торговли..., и считает США своим важнейшим торговым партнером", - отмечает Блумберг. Ранее портал VietnamNews сообщил, что министерство финансов Вьетнама представило правительству страны предложение о снижении части таможенных пошлин и налогов в целях повышения торговой конкурентоспособности Вьетнама и приведения его тарифной структуры в соответствие с глобальными экономическими сдвигами. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008783422.html
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экономика, вьетнам, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, vietnam airlines, в мире
Экономика, Вьетнам, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Vietnam Airlines, В мире
СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа

Bloomberg: Вьетнам направит в США делегацию, чтобы избежать пошлин Трампа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием заместителя премьер-министра страны Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией американского президента Дональда Трампа пошлин на вьетнамские товары, передает агентство Блумберг.
СМИ США в последнее время несколько раз сообщали о вероятности введения Вашингтоном повышенных импортных пошлин на вьетнамские товары в связи со значительным дисбалансом торгового оборота двух стран в пользу Вьетнама.
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"Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок в сопровождении руководителей компаний, включая... Vietnam Airlines, Vietjet Aviation и VinaCapital Group, примет участие в деловой встрече в Нью-Йорке", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на повестку дня, оказавшуюся в его распоряжении.
Блумберг добавляет со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, что вьетнамская делегация должна встретиться с представителями американской компании Boeing, а также американских банков.
Согласно агентству, отправка делегации подчеркивает намерения Вьетнама сократить крупный дисбаланс торгового оборота с США, в рамках которого объем экспорта вьетнамских товаров в Штаты значительно превышает импорт американской продукции во Вьетнам.
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"Вьетнам входит в число стран мира, наиболее зависимых от торговли..., и считает США своим важнейшим торговым партнером", - отмечает Блумберг.
Ранее портал VietnamNews сообщил, что министерство финансов Вьетнама представило правительству страны предложение о снижении части таможенных пошлин и налогов в целях повышения торговой конкурентоспособности Вьетнама и приведения его тарифной структуры в соответствие с глобальными экономическими сдвигами.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
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ЭкономикаВьетнамСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампVietnam AirlinesВ мире
 
 
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