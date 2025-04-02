https://ria.ru/20250402/vetnam-2008854305.html

СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа

СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа - РИА Новости, 02.04.2025

СМИ: Вьетнам отправит высокопоставленную делегацию в США из-за угроз Трампа

Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием заместителя премьер-министра страны Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:13:00+03:00

2025-04-02T12:13:00+03:00

2025-04-02T12:13:00+03:00

экономика

вьетнам

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

vietnam airlines

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/85/1524328574_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_c5f802e0b24cc9aff74de0a4b7b9c8b1.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием заместителя премьер-министра страны Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией американского президента Дональда Трампа пошлин на вьетнамские товары, передает агентство Блумберг. СМИ США в последнее время несколько раз сообщали о вероятности введения Вашингтоном повышенных импортных пошлин на вьетнамские товары в связи со значительным дисбалансом торгового оборота двух стран в пользу Вьетнама. "Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок в сопровождении руководителей компаний, включая... Vietnam Airlines, Vietjet Aviation и VinaCapital Group, примет участие в деловой встрече в Нью-Йорке", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на повестку дня, оказавшуюся в его распоряжении. Блумберг добавляет со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, что вьетнамская делегация должна встретиться с представителями американской компании Boeing, а также американских банков. Согласно агентству, отправка делегации подчеркивает намерения Вьетнама сократить крупный дисбаланс торгового оборота с США, в рамках которого объем экспорта вьетнамских товаров в Штаты значительно превышает импорт американской продукции во Вьетнам. "Вьетнам входит в число стран мира, наиболее зависимых от торговли..., и считает США своим важнейшим торговым партнером", - отмечает Блумберг. Ранее портал VietnamNews сообщил, что министерство финансов Вьетнама представило правительству страны предложение о снижении части таможенных пошлин и налогов в целях повышения торговой конкурентоспособности Вьетнама и приведения его тарифной структуры в соответствие с глобальными экономическими сдвигами. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008783422.html

https://ria.ru/20250331/poshliny-2008457059.html

https://ria.ru/20250316/ekspert-2005299245.html

вьетнам

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вьетнам, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, vietnam airlines, в мире