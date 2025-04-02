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Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка
Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка - РИА Новости, 02.04.2025
Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка
Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:38:00+03:00
2025-04-02T17:38:00+03:00
2025-04-02T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между минразвития и Всемирным банком. Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Шмыгаль в конце декабря 2024 года сообщал о получении Украиной от Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001498728.html
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украина, киев, денис шмыгаль, всемирный банк, в мире
Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, В мире
Украина получит 432 миллиона долларов от Всемирного банка
Шмыгаль: Украина получит 432 млн долларов на восстановление инфраструктуры