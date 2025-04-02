Сенегальца задержали за попытку незаконно попасть на Украину на велосипеде
Гражданин Сенегала на велосипеде незаконно пересек границу Украины
© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Гражданин Сенегала на украденном велосипеде пытался незаконно попасть на Украину, его задержали и вернули на территорию Венгрии, сообщили в западном региональном управлении украинской госпогранслужбы.
"Пограничники Чопского отряда задержали на железнодорожном пункте пропуска иностранца, который незаконно пересек государственную границу Украины. Неизвестный ехал по путям на велосипеде из Венгрии. Его остановили, как только он пересек государственную границу. Мужчина не имел при себе паспортного документа. Он назвался гражданином Сенегала. В рюкзаке правонарушителя была карточка международной защиты на территории Словении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице западного регионального управления госпогранслужбы в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации ведомства, мужчина с 2021 года проживал в Словении, но у него были проблемы с легализацией в стране, поэтому он решил перебраться на Украину.
"Иностранец поездом добрался до Венгрии, спланировал дальнейший маршрут с помощью мобильного приложения, украл велосипед и приехал на нем в пункт пропуска. Правонарушителя доставили в пограничное подразделение с целью составления административно-процессуальных документов… После привлечения к ответственности, он был возвращен на территорию Венгрии в порядке реадмиссии", - добавили в погранслужбе.
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