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Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 02.04.2025 (обновлено: 14:15 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008878217.html
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:41:00+03:00
2025-04-02T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах", - говорится в сообщении Минобороны.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 660 самолетов, 283 вертолета, 49424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ

МО: поражено предприятие по сборке дронов ВСУ и центр подготовки операторов БПЛА

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 660 самолетов, 283 вертолета, 49424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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