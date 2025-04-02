https://ria.ru/20250402/ukraina-2008878217.html

Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ

Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025

Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ

Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:41:00+03:00

2025-04-02T13:41:00+03:00

2025-04-02T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах", - говорится в сообщении Минобороны.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 660 самолетов, 283 вертолета, 49424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф