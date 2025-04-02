https://ria.ru/20250402/ukraina-2008878217.html
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:41:00+03:00
2025-04-02T13:41:00+03:00
2025-04-02T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах", - говорится в сообщении Минобороны.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 660 самолетов, 283 вертолета, 49424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили предприятие по сборке беспилотников для ВСУ
МО: поражено предприятие по сборке дронов ВСУ и центр подготовки операторов БПЛА
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов ВСУ и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах", - говорится в сообщении Минобороны.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США
, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией РФ
.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 660 самолетов, 283 вертолета, 49424 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22632 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.