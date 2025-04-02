https://ria.ru/20250402/ubiystvo-2008851417.html

Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы

Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы - РИА Новости, 02.04.2025

Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы

Житель Брянска задержан по обвинению в убийстве сожительницы с последующим расчленением, части тела хранились у него дома, а затем их выбросили на свалку,... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:55:00+03:00

2025-04-02T11:55:00+03:00

2025-04-02T11:57:00+03:00

происшествия

россия

брянск

дятьковский район

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Житель Брянска задержан по обвинению в убийстве сожительницы с последующим расчленением, части тела хранились у него дома, а затем их выбросили на свалку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 12 декабря 2024 года мужчина, находясь в своей квартире в Брянске, поссорился со своей 34-летней сожительницей и избил ее руками и ногами. "В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительное время. В целях сокрытия совершенного преступления мужчина расчленил тело и хранил его части у себя дома на протяжении 3 месяцев, пока они не были обнаружены его родственником и перемещены на мусорную свалку в деревне Березино Дятьковского района Брянской области", – говорится в сообщении. Как информирует СУСК, по подозрению в преступлении задержан 36-летний местный житель, ему предъявлено обвинение, расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным областной прокуратуры, предварительно установлено, что пара вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. В 2023 году мужчину уже судили за совершение преступления в отношении этой же женщины по пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), он отбывал наказание в местах лишения свободы. Отмечается, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002655552.html

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002460820.html

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брянск

дятьковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, брянск, дятьковский район