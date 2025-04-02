Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы
СК: житель Брянска 3 месяца хранил дома расчлененное тело убитой им сожительницы
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Житель Брянска задержан по обвинению в убийстве сожительницы с последующим расчленением, части тела хранились у него дома, а затем их выбросили на свалку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 12 декабря 2024 года мужчина, находясь в своей квартире в Брянске, поссорился со своей 34-летней сожительницей и избил ее руками и ногами.
"В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительное время. В целях сокрытия совершенного преступления мужчина расчленил тело и хранил его части у себя дома на протяжении 3 месяцев, пока они не были обнаружены его родственником и перемещены на мусорную свалку в деревне Березино Дятьковского района Брянской области", – говорится в сообщении.
Как информирует СУСК, по подозрению в преступлении задержан 36-летний местный житель, ему предъявлено обвинение, расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным областной прокуратуры, предварительно установлено, что пара вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. В 2023 году мужчину уже судили за совершение преступления в отношении этой же женщины по пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), он отбывал наказание в местах лишения свободы.
Отмечается, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела.