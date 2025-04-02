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Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы - РИА Новости, 02.04.2025
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11:55 02.04.2025 (обновлено: 11:57 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ubiystvo-2008851417.html
Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы
Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы - РИА Новости, 02.04.2025
Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы
Житель Брянска задержан по обвинению в убийстве сожительницы с последующим расчленением, части тела хранились у него дома, а затем их выбросили на свалку,... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:55:00+03:00
2025-04-02T11:57:00+03:00
происшествия
россия
брянск
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Житель Брянска задержан по обвинению в убийстве сожительницы с последующим расчленением, части тела хранились у него дома, а затем их выбросили на свалку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, вечером 12 декабря 2024 года мужчина, находясь в своей квартире в Брянске, поссорился со своей 34-летней сожительницей и избил ее руками и ногами. "В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительное время. В целях сокрытия совершенного преступления мужчина расчленил тело и хранил его части у себя дома на протяжении 3 месяцев, пока они не были обнаружены его родственником и перемещены на мусорную свалку в деревне Березино Дятьковского района Брянской области", – говорится в сообщении. Как информирует СУСК, по подозрению в преступлении задержан 36-летний местный житель, ему предъявлено обвинение, расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным областной прокуратуры, предварительно установлено, что пара вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. В 2023 году мужчину уже судили за совершение преступления в отношении этой же женщины по пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), он отбывал наказание в местах лишения свободы. Отмечается, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002655552.html
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россия
брянск
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происшествия, россия, брянск, дятьковский район
Происшествия, Россия, Брянск, Дятьковский район
Жителя Брянской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы

СК: житель Брянска 3 месяца хранил дома расчлененное тело убитой им сожительницы

© Фото : Брянский Следком/TelegramЖитель Брянской области, обвиняемый в убийстве сожительницы
Житель Брянской области, обвиняемый в убийстве сожительницы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Брянский Следком/Telegram
Житель Брянской области, обвиняемый в убийстве сожительницы
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Житель Брянска задержан по обвинению в убийстве сожительницы с последующим расчленением, части тела хранились у него дома, а затем их выбросили на свалку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 12 декабря 2024 года мужчина, находясь в своей квартире в Брянске, поссорился со своей 34-летней сожительницей и избил ее руками и ногами.
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"В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительное время. В целях сокрытия совершенного преступления мужчина расчленил тело и хранил его части у себя дома на протяжении 3 месяцев, пока они не были обнаружены его родственником и перемещены на мусорную свалку в деревне Березино Дятьковского района Брянской области", – говорится в сообщении.
Как информирует СУСК, по подозрению в преступлении задержан 36-летний местный житель, ему предъявлено обвинение, расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По данным областной прокуратуры, предварительно установлено, что пара вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. В 2023 году мужчину уже судили за совершение преступления в отношении этой же женщины по пункту "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), он отбывал наказание в местах лишения свободы.
Отмечается, что прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
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