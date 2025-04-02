https://ria.ru/20250402/trevoga-2008787843.html

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2025

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:09:00+03:00

2025-04-02T02:09:00+03:00

2025-04-02T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность была объявлена в регионе во вторник около 22.28 мск. "Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность