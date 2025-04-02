https://ria.ru/20250402/tovary-2008857802.html

Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах

Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах - РИА Новости, 02.04.2025

Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах

Россияне стали чаще покупать в онлайн-магазинах те товары, которые раньше выбирали оффлайн, например, отмечен рост продаж продукции для дома и сада на... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:58:00+03:00

2025-04-02T12:58:00+03:00

2025-04-02T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россияне стали чаще покупать в онлайн-магазинах те товары, которые раньше выбирали оффлайн, например, отмечен рост продаж продукции для дома и сада на маркетплейсах, а также увеличился спрос на сложные товары, сообщает Ozon.Например, продажи мебели на заказ выросли в прошлом году в 10 раз, а стройматериалов — в 2,6.Уточняется, что покупатели научились выбирать такие товары онлайн, ориентируясь на отзывы других клиентов, описание и контент в карточках товаров. У них есть возможность задать вопросы продавцу, выбрать наиболее удобный способ доставки, например, самостоятельно забрать крупногабаритные товары из сортировочного центра и сэкономить на услугах курьера или заказать доставку с подъемом на этаж.В этом году спрос на маркетплейсе на товары для ремонта, сада и огорода начал расти значительно раньше старта сезона — уже со второй недели января. Весной 2024 года продажи товаров для сада и огорода на маркетплейсе выросли более чем в два раза, а товаров для ремонта и строительства в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Помимо фактора сезонности на рост продаж влияет и значительное расширение ассортиментного ряда.По итогам 2024 года в 2,6 увеличились продажи стройматериалов, при этом рост показали как материалы для черновой отделки, так и для чистовой. В первом случае особенно востребованы оказались строительные смеси, гипсокартон, грунтовки и рейки, а также изоляционные материалы. А среди материалов для чистовой отделки лидировали краски, обои и напольные покрытия.Другая категория товаров, спрос на которые традиционно растет весной, — мебель. Так, весной прошлого года количество заказов на Ozon почти удвоилось, а число покупателей выросло на две трети. Спрос на садовую мебель на маркетплейсе вырос в шесть раз, а средний чек оказался самым высоким из-за того, что покупатели чаще заказывают ее комплектами, например, стол вместе с креслами. Также клиенты часто покупали матрасы, корпусные шкафы, гардеробы и стулья."Спрос на товары для ремонта, дома и сада переходит в онлайн. Растет и средний чек покупок в этой категории. Продавцы успешно подстраиваются под новые запросы рынка и расширяют ассортимент в онлайне. Причем, интерес к маркетплейсам проявляют не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные бренды. Так, в прошлом году продажи своих товаров на Ozon запустила сеть строительных магазинов "OBI Россия". Спрос на товары для ремонта на маркетплейсах продолжит расти и в этом году", — рассказала директор по развитию бизнеса категории Home Ozon Анна Карпова.Вслед за общим повышением спроса на мебель и товары для строительства и ремонта увеличивается и количество продавцов в этих категориях, при этом большая часть их них — российские производители. Так, на них уже приходится 70% продаж мебели на маркетплейсе. При этом оборот продавцов, предлагающих товары для дома, ремонта и сада, увеличился на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На тренд влияют, в том числе инвестиции маркетплейсов в продвижение этих категорий товаров, сезонные распродажи и акции. Так, стартовые дни распродажи товаров для дома стали пиковыми с точки зрения выручки для продавцов весной прошлого года — в среднем продажи выросли в 2-3 раза. Для покупателей акции — это способ выгодно приобрести необходимые товары, а для продавцов — возможность улучшить свои позиции в выдаче, найти новых покупателей и увеличить продажи.Точка роста для предпринимателей перед началом сезона — это расширение ассортимента на смежные товары: продавец краски может начать предлагать обои, а если в продаже у него есть строительные смеси — дополнить их теплоизоляцией, гипсокартоном или грунтовкой. Глубина выбора — это то, за счет чего продавец увеличить свои продажи.Другой тренд еком-рынка: доля регионов в структуре продаж увеличивается, например, спрос на мебель в регионах растет в 3,5 раза быстрее столицы. Среди регионов-лидеров по темпу роста — Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край."Спрос жителей регионов продолжит расти — особенно из небольших городов или удаленных территорий. Уже в прошлом году покупки жителей малых населенных пунктов на Ozon росли в два раза быстрее, чем в целом на площадке. Возможности офлайна там зачастую ограничены, а в онлайне жители небольших сел получают доступ к такому же ассортименту товаров, как и в городах-миллионниках. Мы, как площадка, продолжим развивать региональную инфраструктуру и логистику — чтобы заказы приезжали еще быстрее", – отметила Карпова.

https://ria.ru/20250221/ozon-2000779082.html

https://realty.ria.ru/20250211/ozon-1998562680.html

https://ria.ru/20250210/marketpleysy-1998330935.html

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Артем Смирнов

камчатский край, магаданская область, сахалинская область, ozon, россия, экономика, общество