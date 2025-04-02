Рейтинг@Mail.ru
Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 02.04.2025 (обновлено: 13:15 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tovary-2008857802.html
Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах
Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах - РИА Новости, 02.04.2025
Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах
Россияне стали чаще покупать в онлайн-магазинах те товары, которые раньше выбирали оффлайн, например, отмечен рост продаж продукции для дома и сада на... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:58:00+03:00
2025-04-02T13:15:00+03:00
камчатский край
магаданская область
сахалинская область
ozon
россия
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008856268_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_f4bba27e2b267e36371e0c7bd5c9bf43.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россияне стали чаще покупать в онлайн-магазинах те товары, которые раньше выбирали оффлайн, например, отмечен рост продаж продукции для дома и сада на маркетплейсах, а также увеличился спрос на сложные товары, сообщает Ozon.Например, продажи мебели на заказ выросли в прошлом году в 10 раз, а стройматериалов — в 2,6.Уточняется, что покупатели научились выбирать такие товары онлайн, ориентируясь на отзывы других клиентов, описание и контент в карточках товаров. У них есть возможность задать вопросы продавцу, выбрать наиболее удобный способ доставки, например, самостоятельно забрать крупногабаритные товары из сортировочного центра и сэкономить на услугах курьера или заказать доставку с подъемом на этаж.В этом году спрос на маркетплейсе на товары для ремонта, сада и огорода начал расти значительно раньше старта сезона — уже со второй недели января. Весной 2024 года продажи товаров для сада и огорода на маркетплейсе выросли более чем в два раза, а товаров для ремонта и строительства в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Помимо фактора сезонности на рост продаж влияет и значительное расширение ассортиментного ряда.По итогам 2024 года в 2,6 увеличились продажи стройматериалов, при этом рост показали как материалы для черновой отделки, так и для чистовой. В первом случае особенно востребованы оказались строительные смеси, гипсокартон, грунтовки и рейки, а также изоляционные материалы. А среди материалов для чистовой отделки лидировали краски, обои и напольные покрытия.Другая категория товаров, спрос на которые традиционно растет весной, — мебель. Так, весной прошлого года количество заказов на Ozon почти удвоилось, а число покупателей выросло на две трети. Спрос на садовую мебель на маркетплейсе вырос в шесть раз, а средний чек оказался самым высоким из-за того, что покупатели чаще заказывают ее комплектами, например, стол вместе с креслами. Также клиенты часто покупали матрасы, корпусные шкафы, гардеробы и стулья."Спрос на товары для ремонта, дома и сада переходит в онлайн. Растет и средний чек покупок в этой категории. Продавцы успешно подстраиваются под новые запросы рынка и расширяют ассортимент в онлайне. Причем, интерес к маркетплейсам проявляют не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные бренды. Так, в прошлом году продажи своих товаров на Ozon запустила сеть строительных магазинов "OBI Россия". Спрос на товары для ремонта на маркетплейсах продолжит расти и в этом году", — рассказала директор по развитию бизнеса категории Home Ozon Анна Карпова.Вслед за общим повышением спроса на мебель и товары для строительства и ремонта увеличивается и количество продавцов в этих категориях, при этом большая часть их них — российские производители. Так, на них уже приходится 70% продаж мебели на маркетплейсе. При этом оборот продавцов, предлагающих товары для дома, ремонта и сада, увеличился на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На тренд влияют, в том числе инвестиции маркетплейсов в продвижение этих категорий товаров, сезонные распродажи и акции. Так, стартовые дни распродажи товаров для дома стали пиковыми с точки зрения выручки для продавцов весной прошлого года — в среднем продажи выросли в 2-3 раза. Для покупателей акции — это способ выгодно приобрести необходимые товары, а для продавцов — возможность улучшить свои позиции в выдаче, найти новых покупателей и увеличить продажи.Точка роста для предпринимателей перед началом сезона — это расширение ассортимента на смежные товары: продавец краски может начать предлагать обои, а если в продаже у него есть строительные смеси — дополнить их теплоизоляцией, гипсокартоном или грунтовкой. Глубина выбора — это то, за счет чего продавец увеличить свои продажи.Другой тренд еком-рынка: доля регионов в структуре продаж увеличивается, например, спрос на мебель в регионах растет в 3,5 раза быстрее столицы. Среди регионов-лидеров по темпу роста — Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край."Спрос жителей регионов продолжит расти — особенно из небольших городов или удаленных территорий. Уже в прошлом году покупки жителей малых населенных пунктов на Ozon росли в два раза быстрее, чем в целом на площадке. Возможности офлайна там зачастую ограничены, а в онлайне жители небольших сел получают доступ к такому же ассортименту товаров, как и в городах-миллионниках. Мы, как площадка, продолжим развивать региональную инфраструктуру и логистику — чтобы заказы приезжали еще быстрее", – отметила Карпова.
https://ria.ru/20250221/ozon-2000779082.html
https://realty.ria.ru/20250211/ozon-1998562680.html
https://ria.ru/20250210/marketpleysy-1998330935.html
камчатский край
магаданская область
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008856268_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_20077d7cddc3b1c46303d62d2d026a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, магаданская область, сахалинская область, ozon, россия, экономика, общество
Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Ozon, Россия, Экономика, Общество
Россияне все чаще покупают товары для дома и сада на маркетплейсах

Спрос на товары для дома и сада вырос на российских маркетплейсах

© Getty Images / COROIMAGEДевушка совершает покупку на компьютере
Девушка совершает покупку на компьютере - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Getty Images / COROIMAGE
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Россияне стали чаще покупать в онлайн-магазинах те товары, которые раньше выбирали оффлайн, например, отмечен рост продаж продукции для дома и сада на маркетплейсах, а также увеличился спрос на сложные товары, сообщает Ozon.
Например, продажи мебели на заказ выросли в прошлом году в 10 раз, а стройматериалов — в 2,6.
Ozon - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Ozon разъяснил изменения в правилах оплаты доставки товаров в ПВЗ
21 февраля, 13:18
Уточняется, что покупатели научились выбирать такие товары онлайн, ориентируясь на отзывы других клиентов, описание и контент в карточках товаров. У них есть возможность задать вопросы продавцу, выбрать наиболее удобный способ доставки, например, самостоятельно забрать крупногабаритные товары из сортировочного центра и сэкономить на услугах курьера или заказать доставку с подъемом на этаж.
В этом году спрос на маркетплейсе на товары для ремонта, сада и огорода начал расти значительно раньше старта сезона — уже со второй недели января. Весной 2024 года продажи товаров для сада и огорода на маркетплейсе выросли более чем в два раза, а товаров для ремонта и строительства в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Помимо фактора сезонности на рост продаж влияет и значительное расширение ассортиментного ряда.
По итогам 2024 года в 2,6 увеличились продажи стройматериалов, при этом рост показали как материалы для черновой отделки, так и для чистовой. В первом случае особенно востребованы оказались строительные смеси, гипсокартон, грунтовки и рейки, а также изоляционные материалы. А среди материалов для чистовой отделки лидировали краски, обои и напольные покрытия.
Другая категория товаров, спрос на которые традиционно растет весной, — мебель. Так, весной прошлого года количество заказов на Ozon почти удвоилось, а число покупателей выросло на две трети. Спрос на садовую мебель на маркетплейсе вырос в шесть раз, а средний чек оказался самым высоким из-за того, что покупатели чаще заказывают ее комплектами, например, стол вместе с креслами. Также клиенты часто покупали матрасы, корпусные шкафы, гардеробы и стулья.
Сотрудник пункта выдачи интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость
11 февраля, 10:50
"Спрос на товары для ремонта, дома и сада переходит в онлайн. Растет и средний чек покупок в этой категории. Продавцы успешно подстраиваются под новые запросы рынка и расширяют ассортимент в онлайне. Причем, интерес к маркетплейсам проявляют не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные бренды. Так, в прошлом году продажи своих товаров на Ozon запустила сеть строительных магазинов "OBI Россия". Спрос на товары для ремонта на маркетплейсах продолжит расти и в этом году", — рассказала директор по развитию бизнеса категории Home Ozon Анна Карпова.
Вслед за общим повышением спроса на мебель и товары для строительства и ремонта увеличивается и количество продавцов в этих категориях, при этом большая часть их них — российские производители. Так, на них уже приходится 70% продаж мебели на маркетплейсе. При этом оборот продавцов, предлагающих товары для дома, ремонта и сада, увеличился на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На тренд влияют, в том числе инвестиции маркетплейсов в продвижение этих категорий товаров, сезонные распродажи и акции. Так, стартовые дни распродажи товаров для дома стали пиковыми с точки зрения выручки для продавцов весной прошлого года — в среднем продажи выросли в 2-3 раза. Для покупателей акции — это способ выгодно приобрести необходимые товары, а для продавцов — возможность улучшить свои позиции в выдаче, найти новых покупателей и увеличить продажи.
Точка роста для предпринимателей перед началом сезона — это расширение ассортимента на смежные товары: продавец краски может начать предлагать обои, а если в продаже у него есть строительные смеси — дополнить их теплоизоляцией, гипсокартоном или грунтовкой. Глубина выбора — это то, за счет чего продавец увеличить свои продажи.
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Стало известно, какая доля россиян покупает на маркетплейсах в кредит
10 февраля, 05:35
Другой тренд еком-рынка: доля регионов в структуре продаж увеличивается, например, спрос на мебель в регионах растет в 3,5 раза быстрее столицы. Среди регионов-лидеров по темпу роста — Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край.
"Спрос жителей регионов продолжит расти — особенно из небольших городов или удаленных территорий. Уже в прошлом году покупки жителей малых населенных пунктов на Ozon росли в два раза быстрее, чем в целом на площадке. Возможности офлайна там зачастую ограничены, а в онлайне жители небольших сел получают доступ к такому же ассортименту товаров, как и в городах-миллионниках. Мы, как площадка, продолжим развивать региональную инфраструктуру и логистику — чтобы заказы приезжали еще быстрее", – отметила Карпова.
 
Камчатский крайМагаданская областьСахалинская областьOzonРоссияЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала