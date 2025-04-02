Tesla потребуют проверить на мошенничество на госконтракте, пишет NYT
NYT: в США потребуют проверить Tesla на предмет мошенничества на госконтракте
© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Двое законодателей в США представят в среду законопроект с требованием проверить компанию Tesla, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, на предмет мошенничества в рамках заключенного ей ранее контракта с властями штата Нью-Йорк, сообщает американская газета New York Times.
"В среду два законодателя-демократа представят законопроект, направленный против Маска и так называемого проекта Buffalo Billion (миллиард Буффало - ред.), в рамках которого штат (Нью-Йорк - ред.) потратил 959 миллионов долларов на строительство и оснащение завода, который компания Маска (Tesla - ред.) арендует за один доллар в год для производства солнечных батарей и компонентов для автомобилей", - говорится в публикации издания.
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Как указывает газета, авторами инициативы выступили член ассамблеи штата Нью-Йорк Мика Лэшер и член сената штата Брэд Хойлман-Сигал из Демократической партии США. По мнению авторов законопроекта, участие Маска, возглавляющего департамент государственной эффективности (DOGE) США, в "одной из самых крупных и сомнительных сделок" является "верхом лицемерия".
Согласно New York Times, законопроект требует проверить соответствующую сделку по предоставлению государственных субсидий, чтобы выявить "растраты, мошенничество и случаи злоупотребления, совершенные частными сторонами контракта". В частности, авторы требуют обратить внимание на вопросы создания компанией Tesla рабочих мест, внесения арендной платы и выполнения обязательств по инвестициям и обучению сотрудников.
"Если будет установлено, что Tesla не соответствует требованиям, штат может забрать государственные пособия, наложить штрафы и расторгнуть контракты", - отмечает газета.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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