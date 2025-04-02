https://ria.ru/20250402/tajvan-2008794069.html

Тайвань рассказал о приближении к острову самолетов и кораблей НОАК

Тайвань рассказал о приближении к острову самолетов и кораблей НОАК - РИА Новости, 02.04.2025

Тайвань рассказал о приближении к острову самолетов и кораблей НОАК

Вооруженные силы Тайваня за сутки отследили приближение к острову 76 самолетов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило в среду... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T04:32:00+03:00

2025-04-02T04:32:00+03:00

2025-04-02T04:33:00+03:00

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ПЕКИН, 2 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки отследили приближение к острову 76 самолетов и 15 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило в среду министерство обороны Тайваня в социальной сети Х. "До 6 утра (1.00 мск - ред.) сегодня была обнаружена деятельность 76 самолетов НОАК, 15 кораблей НОАК, а также четырех служебных кораблей вокруг Тайваня", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что указаны данные мониторинга, который проводился с 6 утра вторника. Также указывается, что 37 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО острова. Во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. В среду Ши И также сообщил, что 2 апреля подразделения командования проводят учения под названием "Гром над проливом - 2025А" ( "Strait Thunder-2025A") в центральной и южной зонах Тайваньского пролива. По его словам, учения сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию с целью проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов по ключевым целям. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь ранее заявила, что учения являются необходимым шагом для защиты суверенитета, эти меры Пекина направлены против сепаратистских сил, а не против жителей острова. В свою очередь, во вторник оборонное ведомство Тайваня в заявлении в официальном аккаунте в соцсети X указало, что Пекин "продолжает наращивать военную активность в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе, усиливая военные угрозы, бросая вызов международному порядку и региональной стабильности, тем самым становясь главным "возмутителем спокойствия" в глазах международного сообщества". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html

https://ria.ru/20241014/kitay-1977932419.html

https://ria.ru/20250401/tajvan-2008546958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, пекин, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая