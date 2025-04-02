https://ria.ru/20250402/svo-2008874135.html

Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции

Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 02.04.2025

Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции

Группировка "Центр" поразила живую силу и технику девяти украинских бригад, одного полка и отряда спецназа в районах 10 населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:30:00+03:00

2025-04-02T13:30:00+03:00

2025-04-02T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

красноармейск

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Группировка "Центр" поразила живую силу и технику девяти украинских бригад, одного полка и отряда спецназа в районах 10 населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Ленина, Удачное, Котлино, Муравка, Гришино, Красноармейск, Новосергеевка, Песчаное, Петровского и Белицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск, безопасность