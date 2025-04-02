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Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции
Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 02.04.2025
Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции
Группировка "Центр" поразила живую силу и технику девяти украинских бригад, одного полка и отряда спецназа в районах 10 населённых пунктов в ДНР, противник... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:30:00+03:00
2025-04-02T13:30:00+03:00
2025-04-02T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Группировка "Центр" поразила живую силу и технику девяти украинских бригад, одного полка и отряда спецназа в районах 10 населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Ленина, Удачное, Котлино, Муравка, Гришино, Красноармейск, Новосергеевка, Песчаное, Петровского и Белицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Безопасность