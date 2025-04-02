Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов
Ефимов: в Москве выделили 58 участков для спортобъектов в рамках инвестпроектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Москве с 2016 года выделили 58 участков для строительства спортивных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2016 года город выделил инвесторам и застройщикам, реализующим спортивные масштабные инвестиционные проекты, без проведения торгов 58 участков площадью 121 гектар. На них предусмотрено строительство объектов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В нем уточняется, что в число спортобъектов вошли теннисные центры, футбольные поля, ледовые арены бассейн, часть из них уже ввели в эксплуатацию.
При этом в рамках МаИП в Москве построили Ледовый дворец в Мневниковской пойме, ледовую арену в Куркине.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что одни из самых крупных спортивных объектов в рамках инвестиционных проектов обустроят на территории Мневниковской поймы на северо-западе Москвы. Здесь построят центр подготовки сборных команд России по футболу.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл стадион "Локомотив" после модернизации. Он находится в Люблине.