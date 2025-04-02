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Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов - РИА Новости, 02.04.2025
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14:12 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/stroitelstvo-2008859096.html
Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов
Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов - РИА Новости, 02.04.2025
Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов
В Москве с 2016 года выделили 58 участков для строительства спортивных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:12:00+03:00
2025-04-02T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
москва
градостроительный комплекс москвы
спорт
строительство
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Москве с 2016 года выделили 58 участков для строительства спортивных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2016 года город выделил инвесторам и застройщикам, реализующим спортивные масштабные инвестиционные проекты, без проведения торгов 58 участков площадью 121 гектар. На них предусмотрено строительство объектов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В нем уточняется, что в число спортобъектов вошли теннисные центры, футбольные поля, ледовые арены бассейн, часть из них уже ввели в эксплуатацию.При этом в рамках МаИП в Москве построили Ледовый дворец в Мневниковской пойме, ледовую арену в Куркине.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что одни из самых крупных спортивных объектов в рамках инвестиционных проектов обустроят на территории Мневниковской поймы на северо-западе Москвы. Здесь построят центр подготовки сборных команд России по футболу.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл стадион "Локомотив" после модернизации. Он находится в Люблине.
https://ria.ru/20250402/efimov-2008773913.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы, спорт, строительство
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Спорт, Строительство
Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов

Ефимов: в Москве выделили 58 участков для спортобъектов в рамках инвестпроектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Москве с 2016 года выделили 58 участков для строительства спортивных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2016 года город выделил инвесторам и застройщикам, реализующим спортивные масштабные инвестиционные проекты, без проведения торгов 58 участков площадью 121 гектар. На них предусмотрено строительство объектов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Вчера, 11:12
В нем уточняется, что в число спортобъектов вошли теннисные центры, футбольные поля, ледовые арены бассейн, часть из них уже ввели в эксплуатацию.
При этом в рамках МаИП в Москве построили Ледовый дворец в Мневниковской пойме, ледовую арену в Куркине.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что одни из самых крупных спортивных объектов в рамках инвестиционных проектов обустроят на территории Мневниковской поймы на северо-западе Москвы. Здесь построят центр подготовки сборных команд России по футболу.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл стадион "Локомотив" после модернизации. Он находится в Люблине.
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