https://ria.ru/20250402/stroitelstvo-2008859096.html

Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов

Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов - РИА Новости, 02.04.2025

Ефимов: в Москве выделили 58 участков для строительства спортобъектов

В Москве с 2016 года выделили 58 участков для строительства спортивных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:12:00+03:00

2025-04-02T14:12:00+03:00

2025-04-02T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

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градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В Москве с 2016 года выделили 58 участков для строительства спортивных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2016 года город выделил инвесторам и застройщикам, реализующим спортивные масштабные инвестиционные проекты, без проведения торгов 58 участков площадью 121 гектар. На них предусмотрено строительство объектов общей площадью около 800 тысяч квадратных метров", - приводит в сообщении слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В нем уточняется, что в число спортобъектов вошли теннисные центры, футбольные поля, ледовые арены бассейн, часть из них уже ввели в эксплуатацию.При этом в рамках МаИП в Москве построили Ледовый дворец в Мневниковской пойме, ледовую арену в Куркине.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что одни из самых крупных спортивных объектов в рамках инвестиционных проектов обустроят на территории Мневниковской поймы на северо-западе Москвы. Здесь построят центр подготовки сборных команд России по футболу.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл стадион "Локомотив" после модернизации. Он находится в Люблине.

https://ria.ru/20250402/efimov-2008773913.html

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Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы, спорт, строительство