https://ria.ru/20250402/starovoyt-2008932816.html

Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС"

Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 02.04.2025

Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС"

Министр транспорта Роман Старовойт в ходе посещения компании АО "ГЛОНАСС" предложил распространить систему идентификации на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" и на другой... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:37:00+03:00

2025-04-02T16:37:00+03:00

2025-04-02T16:37:00+03:00

экономика

технологии

россия

роман старовойт

алексей райкевич

эра-глонасс

министерство транспорта рф (минтранс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764975053_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_bc508f87e44b9a98da62cc721bb7d992.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт в ходе посещения компании АО "ГЛОНАСС" предложил распространить систему идентификации на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" и на другой беспилотный транспорт, включая грузовики; сейчас тестируется идентификация гражданских авиабеспилотников, сообщил Минтранс РФ. Как отмечается в сообщении, сегодня на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с Минтрансом России тестируется единая система идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, которая также в рамках поручений президента призвана открыть небо для беспилотников в интересах развития российской экономики. "Подход сквозной идентификации целесообразно распространить на другие виды беспилотного транспорта. Например, мониторинг автономных грузовиков с помощью такого государственного оператора повысит доверие общества к внедряемой технологии, предоставит гражданам и государству достоверную статистику по пробегу и количеству инцидентов на дорогах", - приводятся в сообщении слова Старовойта. Министр также ознакомился с новейшими разработками в области связи и навигации. Кроме того, рассмотрен проект стратегии развития "ЭРА-ГЛОНАСС" до 2030 года, намечены планы внедрения системы идентификации гражданских авиабеспилотников. Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич доложил о готовности платформы к мониторингу гражданских БАС. "За последние два года подключенные к платформе мониторинга на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" самолеты малой и санитарной авиации, авиабеспилотники налетали уже более 400 тысяч километров", – отметил глава компании. Он добавил, что сервис ранее был отработан на других видах транспорта. К платформе подключено более 380 тысяч единиц общественного транспорта, лесной техники и перевозчиков опасных грузов во всех регионах России. Помимо этого, на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" создается Федеральная навигационно-информационная система. Она позволит создать платформу централизованного управления и мониторинга всего транспортного комплекса. Минтрансом и АО "ГЛОНАСС" ведется совместная работа над запуском в этом году тестирования в 50 регионах системы контроля пассажирских перевозок, которая повысит прозрачность, безопасность и эффективность межрегиональных маршрутов. Платформа мониторинга транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" функционирует уже несколько лет и абсолютно применима технически для БАС. Она используется для отслеживания российского пассажирского транспорта, перевозки опасных грузов, части карет скорой помощи и малой авиации.

https://ria.ru/20250129/bakanov-1995924131.html

https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html

https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, роман старовойт, алексей райкевич, эра-глонасс, министерство транспорта рф (минтранс россии)