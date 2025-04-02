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Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 02.04.2025
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16:37 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/starovoyt-2008932816.html
Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС"
Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 02.04.2025
Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС"
Министр транспорта Роман Старовойт в ходе посещения компании АО "ГЛОНАСС" предложил распространить систему идентификации на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" и на другой... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:37:00+03:00
2025-04-02T16:37:00+03:00
экономика
технологии
россия
роман старовойт
алексей райкевич
эра-глонасс
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт в ходе посещения компании АО "ГЛОНАСС" предложил распространить систему идентификации на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" и на другой беспилотный транспорт, включая грузовики; сейчас тестируется идентификация гражданских авиабеспилотников, сообщил Минтранс РФ. Как отмечается в сообщении, сегодня на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с Минтрансом России тестируется единая система идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, которая также в рамках поручений президента призвана открыть небо для беспилотников в интересах развития российской экономики. "Подход сквозной идентификации целесообразно распространить на другие виды беспилотного транспорта. Например, мониторинг автономных грузовиков с помощью такого государственного оператора повысит доверие общества к внедряемой технологии, предоставит гражданам и государству достоверную статистику по пробегу и количеству инцидентов на дорогах", - приводятся в сообщении слова Старовойта. Министр также ознакомился с новейшими разработками в области связи и навигации. Кроме того, рассмотрен проект стратегии развития "ЭРА-ГЛОНАСС" до 2030 года, намечены планы внедрения системы идентификации гражданских авиабеспилотников. Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич доложил о готовности платформы к мониторингу гражданских БАС. "За последние два года подключенные к платформе мониторинга на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" самолеты малой и санитарной авиации, авиабеспилотники налетали уже более 400 тысяч километров", – отметил глава компании. Он добавил, что сервис ранее был отработан на других видах транспорта. К платформе подключено более 380 тысяч единиц общественного транспорта, лесной техники и перевозчиков опасных грузов во всех регионах России. Помимо этого, на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" создается Федеральная навигационно-информационная система. Она позволит создать платформу централизованного управления и мониторинга всего транспортного комплекса. Минтрансом и АО "ГЛОНАСС" ведется совместная работа над запуском в этом году тестирования в 50 регионах системы контроля пассажирских перевозок, которая повысит прозрачность, безопасность и эффективность межрегиональных маршрутов. Платформа мониторинга транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" функционирует уже несколько лет и абсолютно применима технически для БАС. Она используется для отслеживания российского пассажирского транспорта, перевозки опасных грузов, части карет скорой помощи и малой авиации.
https://ria.ru/20250129/bakanov-1995924131.html
https://ria.ru/20250110/era-glonass-1993056146.html
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экономика, технологии, россия, роман старовойт, алексей райкевич, эра-глонасс, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Технологии, Россия, Роман Старовойт, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Старовойт предложил идентифицировать беспилотные грузовики по "ЭРА-ГЛОНАСС"

Старовойт предложил расширить мониторинг по ЭРА-ГЛОНАСС на беспилотные грузовики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министр транспорта Роман Старовойт в ходе посещения компании АО "ГЛОНАСС" предложил распространить систему идентификации на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" и на другой беспилотный транспорт, включая грузовики; сейчас тестируется идентификация гражданских авиабеспилотников, сообщил Минтранс РФ.
Как отмечается в сообщении, сегодня на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" совместно с Минтрансом России тестируется единая система идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, которая также в рамках поручений президента призвана открыть небо для беспилотников в интересах развития российской экономики.
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"Подход сквозной идентификации целесообразно распространить на другие виды беспилотного транспорта. Например, мониторинг автономных грузовиков с помощью такого государственного оператора повысит доверие общества к внедряемой технологии, предоставит гражданам и государству достоверную статистику по пробегу и количеству инцидентов на дорогах", - приводятся в сообщении слова Старовойта.
Министр также ознакомился с новейшими разработками в области связи и навигации. Кроме того, рассмотрен проект стратегии развития "ЭРА-ГЛОНАСС" до 2030 года, намечены планы внедрения системы идентификации гражданских авиабеспилотников.
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич доложил о готовности платформы к мониторингу гражданских БАС. "За последние два года подключенные к платформе мониторинга на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" самолеты малой и санитарной авиации, авиабеспилотники налетали уже более 400 тысяч километров", – отметил глава компании.
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Он добавил, что сервис ранее был отработан на других видах транспорта. К платформе подключено более 380 тысяч единиц общественного транспорта, лесной техники и перевозчиков опасных грузов во всех регионах России.
Помимо этого, на основе "ЭРА-ГЛОНАСС" создается Федеральная навигационно-информационная система. Она позволит создать платформу централизованного управления и мониторинга всего транспортного комплекса. Минтрансом и АО "ГЛОНАСС" ведется совместная работа над запуском в этом году тестирования в 50 регионах системы контроля пассажирских перевозок, которая повысит прозрачность, безопасность и эффективность межрегиональных маршрутов.
Платформа мониторинга транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" функционирует уже несколько лет и абсолютно применима технически для БАС. Она используется для отслеживания российского пассажирского транспорта, перевозки опасных грузов, части карет скорой помощи и малой авиации.
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