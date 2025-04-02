Пошлины США создают риски для американского автопрома, заявил Росконгресс
Росконгресс: от введения пошлин пострадают три американских автоконцерна
© Иллюстрация РИА НовостиАвтосалон
© Иллюстрация РИА Новости
Автосалон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Три автоконцерна: транснациональный Stellantis (выпускает в том числе автомобили Chrysler, Dodge, Jeep), а также американские GM и Ford больше всего пострадают от введения в США 25%-ной пошлины на импорт из Мексики и Канады, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Намерение ввести 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады создает существенные риски для автомобильной промышленности США, что обусловлено сложившейся за последние четыре десятилетия структурой трансграничных производственных цепочек. Наиболее уязвимыми к данной инициативе являются три автопроизводителя: Stellantis, GM и Ford, для которых доля автомобилей, импортируемых из Мексики и Канады, составляет 40%, 30% и 25% соответственно от общего объема продаж в США", – говорится в документе.
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
29 марта, 08:00
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
Авторы доклада отмечают, что Мексика в настоящее время является четвертым крупнейшим мировым экспортером автомобильных комплектующих с общим объемом поставок 126 миллиарда долларов, при этом на нее приходится 42% американского импорта данной продукции. Около 30% инвестиций в производство автокомпонентов в Мексике осуществляется американскими компаниями. "Это означает, что введение тарифов нанесет значительный ущерб самим американским производителям", - полагают эксперты.
"По оценкам руководства Sumitomo Electric, одного из крупнейших мировых производителей электропроводки для автомобилей, введение тарифов приведет к перемещению производства в страны Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Филиппины, где действуют более низкие тарифные ставки в размере 5%", – прогнозируют авторы.
При этом, по их мнению, перенос производства в США компании будут рассматривать как экономически невыгодный из-за высокого уровня минимальной заработной платы и сложностей с удержанием персонала на подобных производствах.