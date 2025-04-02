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Пошлины США создают риски для американского автопрома, заявил Росконгресс - РИА Новости, 02.04.2025
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04:13 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ssha-2008793346.html
Пошлины США создают риски для американского автопрома, заявил Росконгресс
Пошлины США создают риски для американского автопрома, заявил Росконгресс - РИА Новости, 02.04.2025
Пошлины США создают риски для американского автопрома, заявил Росконгресс
Три автоконцерна: транснациональный Stellantis (выпускает в том числе автомобили Chrysler, Dodge, Jeep), а также американские GM и Ford больше всего пострадают... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:13:00+03:00
2025-04-02T04:13:00+03:00
экономика
авто
мексика
сша
канада
дональд трамп
ford motor
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Три автоконцерна: транснациональный Stellantis (выпускает в том числе автомобили Chrysler, Dodge, Jeep), а также американские GM и Ford больше всего пострадают от введения в США 25%-ной пошлины на импорт из Мексики и Канады, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости. "Намерение ввести 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады создает существенные риски для автомобильной промышленности США, что обусловлено сложившейся за последние четыре десятилетия структурой трансграничных производственных цепочек. Наиболее уязвимыми к данной инициативе являются три автопроизводителя: Stellantis, GM и Ford, для которых доля автомобилей, импортируемых из Мексики и Канады, составляет 40%, 30% и 25% соответственно от общего объема продаж в США", – говорится в документе. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. Авторы доклада отмечают, что Мексика в настоящее время является четвертым крупнейшим мировым экспортером автомобильных комплектующих с общим объемом поставок 126 миллиарда долларов, при этом на нее приходится 42% американского импорта данной продукции. Около 30% инвестиций в производство автокомпонентов в Мексике осуществляется американскими компаниями. "Это означает, что введение тарифов нанесет значительный ущерб самим американским производителям", - полагают эксперты. "По оценкам руководства Sumitomo Electric, одного из крупнейших мировых производителей электропроводки для автомобилей, введение тарифов приведет к перемещению производства в страны Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Филиппины, где действуют более низкие тарифные ставки в размере 5%", – прогнозируют авторы. При этом, по их мнению, перенос производства в США компании будут рассматривать как экономически невыгодный из-за высокого уровня минимальной заработной платы и сложностей с удержанием персонала на подобных производствах.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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мексика
сша
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экономика, авто, мексика, сша, канада, дональд трамп, ford motor, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Авто, Мексика, США, Канада, Дональд Трамп, Ford Motor, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Пошлины США создают риски для американского автопрома, заявил Росконгресс

Росконгресс: от введения пошлин пострадают три американских автоконцерна

© Иллюстрация РИА НовостиАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Автосалон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Три автоконцерна: транснациональный Stellantis (выпускает в том числе автомобили Chrysler, Dodge, Jeep), а также американские GM и Ford больше всего пострадают от введения в США 25%-ной пошлины на импорт из Мексики и Канады, говорится в докладе "Росконгресса" "Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Намерение ввести 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады создает существенные риски для автомобильной промышленности США, что обусловлено сложившейся за последние четыре десятилетия структурой трансграничных производственных цепочек. Наиболее уязвимыми к данной инициативе являются три автопроизводителя: Stellantis, GM и Ford, для которых доля автомобилей, импортируемых из Мексики и Канады, составляет 40%, 30% и 25% соответственно от общего объема продаж в США", – говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
29 марта, 08:00
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Кроме того, президент США Дональд Трамп также заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
Авторы доклада отмечают, что Мексика в настоящее время является четвертым крупнейшим мировым экспортером автомобильных комплектующих с общим объемом поставок 126 миллиарда долларов, при этом на нее приходится 42% американского импорта данной продукции. Около 30% инвестиций в производство автокомпонентов в Мексике осуществляется американскими компаниями. "Это означает, что введение тарифов нанесет значительный ущерб самим американским производителям", - полагают эксперты.
"По оценкам руководства Sumitomo Electric, одного из крупнейших мировых производителей электропроводки для автомобилей, введение тарифов приведет к перемещению производства в страны Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Филиппины, где действуют более низкие тарифные ставки в размере 5%", – прогнозируют авторы.
При этом, по их мнению, перенос производства в США компании будут рассматривать как экономически невыгодный из-за высокого уровня минимальной заработной платы и сложностей с удержанием персонала на подобных производствах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
США в отношении ответных пошлин будут мягче, заявил Трамп
Вчера, 02:11
 
ЭкономикаАвтоМексикаСШАКанадаДональд ТрампFord MotorВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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