https://ria.ru/20250402/ssha-2008788425.html

Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ

Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025

Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ

Демократы из комитета по надзору палаты представителей американского конгресса просят официальных лиц, участвовавших в обсуждении военных планов США в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:13:00+03:00

2025-04-02T02:13:00+03:00

2025-04-02T02:13:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей американского конгресса просят официальных лиц, участвовавших в обсуждении военных планов США в мессенджере Signal, прийти на беседу, сообщает портал Axios. "Демократы из комитета по надзору палаты представителей во вторник направили письма членам группового чата в Signal администрации Трампа по ударам по хуситам с просьбой прийти на записываемую беседу", - говорится на сайте портала. По информации Axios, письмо семи "неосновным" участникам чата было направлено высокопоставленным демократом Джерри Коннолли. Старшего директора совета национальной безопасности США Уолкера Баррета и главу администрации совета нацбезопасности Брайана Маккормака просят подтвердить свое присутствие до 7 апреля, еще пяти участникам чата дан срок до 15 апреля. Во время беседы будет обсуждаться "потенциальное опрометчивое раскрытие крайне секретной информации" в чате. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008782168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша