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Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
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02:13 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ssha-2008788425.html
Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ
Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ
Демократы из комитета по надзору палаты представителей американского конгресса просят официальных лиц, участвовавших в обсуждении военных планов США в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:13:00+03:00
2025-04-02T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей американского конгресса просят официальных лиц, участвовавших в обсуждении военных планов США в мессенджере Signal, прийти на беседу, сообщает портал Axios. "Демократы из комитета по надзору палаты представителей во вторник направили письма членам группового чата в Signal администрации Трампа по ударам по хуситам с просьбой прийти на записываемую беседу", - говорится на сайте портала. По информации Axios, письмо семи "неосновным" участникам чата было направлено высокопоставленным демократом Джерри Коннолли. Старшего директора совета национальной безопасности США Уолкера Баррета и главу администрации совета нацбезопасности Брайана Маккормака просят подтвердить свое присутствие до 7 апреля, еще пяти участникам чата дан срок до 15 апреля. Во время беседы будет обсуждаться "потенциальное опрометчивое раскрытие крайне секретной информации" в чате. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений. Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008782168.html
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в мире, технологии, сша, йемен, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Йемен, Пит Хегсет, Ансар Алла, Министерство обороны США
Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ

Axios: демократы просят участников скандального чата о хуситах прийти на беседу

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей американского конгресса просят официальных лиц, участвовавших в обсуждении военных планов США в мессенджере Signal, прийти на беседу, сообщает портал Axios.
"Демократы из комитета по надзору палаты представителей во вторник направили письма членам группового чата в Signal администрации Трампа по ударам по хуситам с просьбой прийти на записываемую беседу", - говорится на сайте портала.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Команда Трампа использовала личную почту для рабочей переписки, пишут СМИ
00:18
По информации Axios, письмо семи "неосновным" участникам чата было направлено высокопоставленным демократом Джерри Коннолли. Старшего директора совета национальной безопасности США Уолкера Баррета и главу администрации совета нацбезопасности Брайана Маккормака просят подтвердить свое присутствие до 7 апреля, еще пяти участникам чата дан срок до 15 апреля. Во время беседы будет обсуждаться "потенциальное опрометчивое раскрытие крайне секретной информации" в чате.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
WSJ: Уолтц создавал в Signal чаты с обсуждением Украины
31 марта, 16:11
 
В миреТехнологииСШАЙеменПит ХегсетАнсар АллаМинистерство обороны США
 
 
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