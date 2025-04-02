Участников скандала с чатом пригласили на беседу в конгресс, пишут СМИ
Axios: демократы просят участников скандального чата о хуситах прийти на беседу
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей американского конгресса просят официальных лиц, участвовавших в обсуждении военных планов США в мессенджере Signal, прийти на беседу, сообщает портал Axios.
"Демократы из комитета по надзору палаты представителей во вторник направили письма членам группового чата в Signal администрации Трампа по ударам по хуситам с просьбой прийти на записываемую беседу", - говорится на сайте портала.
По информации Axios, письмо семи "неосновным" участникам чата было направлено высокопоставленным демократом Джерри Коннолли. Старшего директора совета национальной безопасности США Уолкера Баррета и главу администрации совета нацбезопасности Брайана Маккормака просят подтвердить свое присутствие до 7 апреля, еще пяти участникам чата дан срок до 15 апреля. Во время беседы будет обсуждаться "потенциальное опрометчивое раскрытие крайне секретной информации" в чате.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за этого скандала.
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