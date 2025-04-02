https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008795670.html

В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град"

В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град" - РИА Новости, 02.04.2025

В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град"

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" быстро меняют позиции и обрушивают огонь на противника каждый раз из нового места, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:25:00+03:00

2025-04-02T05:25:00+03:00

2025-04-02T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" быстро меняют позиции и обрушивают огонь на противника каждый раз из нового места, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда прилетят реактивные снаряды", - говорится в сообщении. Отмечается, что в наведении огня на позиции противника артиллеристам помогают расчеты беспилотников. Собранные ими данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей. Как рассказали в российском ведомстве, расчеты "Града" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Расчеты боевых машин РСЗО "Град" несут круглосуточное дежурство. При получении данных от воздушной разведки о том, что где-то подразделения ВСУ пытаются закрепиться, они готовят реактивную установку и выдвигаются в район стрельбы. После выполнения боевой задачи расчет оперативно сворачивается и перемещается в безопасное место для перезарядки. Артиллеристы постоянно находятся в боевой готовности и в сутки совершают несколько выездов.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)