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В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град" - РИА Новости, 02.04.2025
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В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град"
В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град" - РИА Новости, 02.04.2025
В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град"
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" быстро меняют позиции и обрушивают огонь на противника каждый раз из нового места, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:25:00+03:00
2025-04-02T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" быстро меняют позиции и обрушивают огонь на противника каждый раз из нового места, сообщили в Минобороны РФ. "Расчеты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда прилетят реактивные снаряды", - говорится в сообщении. Отмечается, что в наведении огня на позиции противника артиллеристам помогают расчеты беспилотников. Собранные ими данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей. Как рассказали в российском ведомстве, расчеты "Града" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Расчеты боевых машин РСЗО "Град" несут круглосуточное дежурство. При получении данных от воздушной разведки о том, что где-то подразделения ВСУ пытаются закрепиться, они готовят реактивную установку и выдвигаются в район стрельбы. После выполнения боевой задачи расчет оперативно сворачивается и перемещается в безопасное место для перезарядки. Артиллеристы постоянно находятся в боевой готовности и в сутки совершают несколько выездов.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
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безопасность, технологии, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали, как действуют расчеты РСЗО "Град"

Минобороны: расчеты РСЗО "Град" быстро меняют позиции и обрушивают огонь на ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" быстро меняют позиции и обрушивают огонь на противника каждый раз из нового места, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда прилетят реактивные снаряды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в наведении огня на позиции противника артиллеристам помогают расчеты беспилотников. Собранные ими данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.
Как рассказали в российском ведомстве, расчеты "Града" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.
Расчеты боевых машин РСЗО "Град" несут круглосуточное дежурство. При получении данных от воздушной разведки о том, что где-то подразделения ВСУ пытаются закрепиться, они готовят реактивную установку и выдвигаются в район стрельбы.
После выполнения боевой задачи расчет оперативно сворачивается и перемещается в безопасное место для перезарядки. Артиллеристы постоянно находятся в боевой готовности и в сутки совершают несколько выездов.
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