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Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах

Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах - РИА Новости, 02.04.2025

Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:27:00+03:00

2025-04-02T14:27:00+03:00

2025-04-02T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. "Согласно Федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - сказала сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании СФ, представляя закон. В беседе с РИА Новости сенатор пояснила, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет. По её словам, работодателям было запрещено привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе. "Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - напомнила политик. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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