Рейтинг@Mail.ru
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/sovfed-2008895329.html
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах - РИА Новости, 02.04.2025
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:27:00+03:00
2025-04-02T14:27:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. "Согласно Федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - сказала сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании СФ, представляя закон. В беседе с РИА Новости сенатор пояснила, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет. По её словам, работодателям было запрещено привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе. "Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - напомнила политик. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250301/otguly-2002457810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах

Совфед одобрил закон, разрешающий привлекать подростков к работе в выходные дни

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов.
"Согласно Федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - сказала сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании СФ, представляя закон.
В беседе с РИА Новости сенатор пояснила, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет. По её словам, работодателям было запрещено привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе.
"Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - напомнила политик.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Вступил в силу закон об оплате неиспользованных отгулов
1 марта, 14:50
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала