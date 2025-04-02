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Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах - РИА Новости, 02.04.2025
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:27:00+03:00
2025-04-02T14:27:00+03:00
2025-04-02T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. "Согласно Федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - сказала сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании СФ, представляя закон. В беседе с РИА Новости сенатор пояснила, что ранее ТК РФ устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет. По её словам, работодателям было запрещено привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе. "Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - напомнила политик. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед разрешил привлекать подростков к работе на каникулах
Совфед одобрил закон, разрешающий привлекать подростков к работе в выходные дни
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов.
"Согласно Федеральному закону, работодателю предоставляется право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни - в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой", - сказала сенатор Наталия Косихина на пленарном заседании СФ, представляя закон.
В беседе с РИА Новости сенатор пояснила, что ранее ТК РФ
устанавливал ограничения на условия труда для работников младше 18 лет. По её словам, работодателям было запрещено привлекать несовершеннолетних к сверхурочной работе.
"Исключения составляли представители творческих профессий, участвующие в создании или исполнении произведений", - напомнила политик.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.