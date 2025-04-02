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Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие - РИА Новости, 02.04.2025
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20:15 02.04.2025 (обновлено: 20:18 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/soglashenie-2008980025.html
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие - РИА Новости, 02.04.2025
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие
Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:15:00+03:00
2025-04-02T20:18:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.
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литва, россия, в мире
Литва, Россия, В мире
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие

Действие соглашения с Литвой о сотрудничестве в таможенных делах прекращено

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудница таможенной службы РФ
Сотрудница таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудница таможенной службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.
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