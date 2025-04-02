https://ria.ru/20250402/soglashenie-2008980025.html
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие - РИА Новости, 02.04.2025
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие
Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T20:15:00+03:00
2025-04-02T20:15:00+03:00
2025-04-02T20:18:00+03:00
литва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/14/1559631442_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b3a56c3574fff2e2e4e659b1bde8bc5.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/14/1559631442_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_b319fa5d4f6a9228cbac58126a829240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, в мире
Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие
Действие соглашения с Литвой о сотрудничестве в таможенных делах прекращено