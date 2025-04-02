https://ria.ru/20250402/soglashenie-2008980025.html

Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие

Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие - РИА Новости, 02.04.2025

Соглашение с Литвой о таможенном сотрудничестве прекратило действие

Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T20:15:00+03:00

2025-04-02T20:15:00+03:00

2025-04-02T20:18:00+03:00

литва

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/14/1559631442_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9b3a56c3574fff2e2e4e659b1bde8bc5.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Действие соглашения между РФ и литовским правительством о сотрудничестве в таможенных делах прекращено, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Тридцать первого марта 2025 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанного в Москве 24 февраля 1995 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литва, россия, в мире