https://ria.ru/20250402/shizofreniya-2008814627.html

Российские ученые нашли еще один фактор, связанный с развитием шизофрении

Российские ученые нашли еще один фактор, связанный с развитием шизофрении - РИА Новости, 02.04.2025

Российские ученые нашли еще один фактор, связанный с развитием шизофрении

Российские ученые нашли еще один фактор, связанный с развитием шизофрении: оказалось, что у пациентов с этим диагнозом в части головного мозга, соединяющего его РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:16:00+03:00

2025-04-02T09:16:00+03:00

2025-04-02T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские ученые нашли еще один фактор, связанный с развитием шизофрении: оказалось, что у пациентов с этим диагнозом в части головного мозга, соединяющего его полушария, снижено количество липидов – веществ, необходимых для работы клеток мозга, нейронов. Полученные результаты могут помочь в поиске методов ранней диагностики шизофрении, а также разработке новых способов лечения недуга, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Примерно 24 миллиона человек в мире страдает шизофренией. Это психическое расстройство сопровождается галлюцинациями, нарушением мышления, поведения и эмоциональных реакций. Точные причины развития заболевания до сих пор не ясны, однако исследования указывают на то, что шизофрения может быть связана с нарушением количества и состава липидов в головном мозге. Эти молекулы входят в состав мембран — оболочек клеток, а также участвуют в накоплении энергии и передаче сигналов между клетками головного мозга, нейронами. Поэтому изменения в липидном обмене могут нарушать целостность клеточных мембран и тем самым приводить к неправильной работе нейронов и когнитивным расстройствам. Однако работ, в которых бы четко прослеживались изменения в обмене липидов в тканях головного мозга, довольно мало. При этом большая часть из них посвящена исследованию коры головного мозга (зоны, в которой находятся тела нервных клеток), тогда как так называемое белое вещество (зона с отростками нейронов) оставалось практически не изученным. Исследователи из Сколковского института науки и технологий (Сколтех, Москва), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва) с коллегами из Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы проанализировали, как меняется липидный состав и активность генов в белом веществе мозга при шизофрении. Авторы изучили образцы мозолистого тела головного мозга — участка белого вещества, в котором нервные волокна между обоими полушариями мозга сплетаются и тем самым обеспечивают обмен информацией и сигналами. Образцы были взяты поровну у здоровых людей и у пациентов с шизофренией. Исследователи проанализировали количество, распределение и состав липидов в ткани мозолистого тела. Оказалось, что у больных шизофренией в мозолистом теле содержится меньше липидов, входящих в состав клеточных мембран и изолирующей, миелиновой оболочки на отростках нервных клеток, чем у здоровых людей. Также у этой группы был снижен уровень липидов, используемых клетками в качестве источника энергии. Кроме того, авторы изучили активность более 14 тысяч генов в мозолистом теле здоровых людей и пациентов с шизофренией. В результате ученые выявили 1202 гена, активность которых достоверно различалась между исследуемыми группами. Эти гены исследователи разделили по функциям на четыре класса, один из которых оказался связан с липидным обменом. Таким образом, изменения в активности генов могут быть одной из причин выявленных различий в липидном составе, отмечают исследователи. "Полученные данные позволяют лучше понять, какие молекулярные изменения происходят в головном мозге при развитии шизофрении. Знать их важно для разработки новых диагностических методов. Например, можно будет по липидному составу крови выявлять биомаркеры, помогающие диагностировать шизофрению на раннем этапе", — пояснила участник исследования, поддержанного грантами РНФ, научный сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Мария Осетрова.

https://ria.ru/20250327/uchenye-2007614622.html

https://ria.ru/20241028/nauka-1980138440.html

https://ria.ru/20241125/nauka-1985210997.html

https://ria.ru/20241023/nauka-1979304389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, сколковский институт науки и технологий, открытия - риа наука, наука, университетская наука, социальный навигатор