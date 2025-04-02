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Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве - РИА Новости, 02.04.2025
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16:03 02.04.2025 (обновлено: 16:14 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/shabutdinov-2008925431.html
Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве
Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве - РИА Новости, 02.04.2025
Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по своему уголовному делу о мошенничестве, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:03:00+03:00
2025-04-02T16:14:00+03:00
происшествия
аяз шабутдинов
москва
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по своему уголовному делу о мошенничестве, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале. "Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтёт его искреннее раскаяние и благородный поступок", - написал Ахильгов. Защитник отметил, что Шабутдинов взялся за "полное возмещение ущерба". Сумму он не привел.Ранее в среду Ахильгов заявил РИА Новости, что Шабутдинов "решил признать вину".По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. Ему вменяют обман 113 клиентов с ущербом свыше 57 миллионов рублей.Уголовное дело поступило в Пресненский суд Москвы, который планировать начать рассмотрение по существу 17 марта, но заседание было перенесено на 3 апреля, потому что Шабутдинова перевели из одного СИЗО в другое и не доставили в суд.
https://ria.ru/20250331/shabutdinov-1997725816.html
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происшествия, аяз шабутдинов, москва
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Москва
Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве

Блогер Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по своему уголовному делу о мошенничестве, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале.
"Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтёт его искреннее раскаяние и благородный поступок", - написал Ахильгов.
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31 марта, 16:06
Защитник отметил, что Шабутдинов взялся за "полное возмещение ущерба". Сумму он не привел.
Ранее в среду Ахильгов заявил РИА Новости, что Шабутдинов "решил признать вину".
По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. Ему вменяют обман 113 клиентов с ущербом свыше 57 миллионов рублей.
Уголовное дело поступило в Пресненский суд Москвы, который планировать начать рассмотрение по существу 17 марта, но заседание было перенесено на 3 апреля, потому что Шабутдинова перевели из одного СИЗО в другое и не доставили в суд.
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