https://ria.ru/20250402/shabutdinov-2008925431.html

Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве

Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве - РИА Новости, 02.04.2025

Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по своему уголовному делу о мошенничестве, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:03:00+03:00

2025-04-02T16:03:00+03:00

2025-04-02T16:14:00+03:00

происшествия

аяз шабутдинов

москва

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим по своему уголовному делу о мошенничестве, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале. "Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтёт его искреннее раскаяние и благородный поступок", - написал Ахильгов. Защитник отметил, что Шабутдинов взялся за "полное возмещение ущерба". Сумму он не привел.Ранее в среду Ахильгов заявил РИА Новости, что Шабутдинов "решил признать вину".По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. Ему вменяют обман 113 клиентов с ущербом свыше 57 миллионов рублей.Уголовное дело поступило в Пресненский суд Москвы, который планировать начать рассмотрение по существу 17 марта, но заседание было перенесено на 3 апреля, потому что Шабутдинова перевели из одного СИЗО в другое и не доставили в суд.

https://ria.ru/20250331/shabutdinov-1997725816.html

https://ria.ru/20250402/portnyagin-2008897832.html

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происшествия, аяз шабутдинов, москва