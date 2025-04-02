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Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 02.04.2025
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15:26 02.04.2025 (обновлено: 16:50 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/shabutdinov-2008916408.html
Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве
Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 02.04.2025
Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:26:00+03:00
2025-04-02T16:50:00+03:00
происшествия
аяз шабутдинов
россия
мошенничество
общество
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов."Это его право, и мы как защитники должны полностью его поддерживать", — заявил он.В Telegram-канале адвокат также уточнил, что Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим. При этом конкретную сумму защитник блогера не назвал.&quot;Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок&quot;, — написал он.В феврале столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера. Как сообщало ведомство, Шабутдинов создал организованную преступную группу, участники которой продавали клиентам якобы образовательные программы, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Уточнялось, что сообщники действовали от имени подконтрольных юридических лиц, расположенных на Пресненской набережной, в том числе от ООО "Лайк Центр".По версии следствия, блогер лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров так, чтобы создать ложное представление о том, что программы могут гарантировать клиентам финансовую защиту в любых жизненных ситуациях.От действий преступной группы пострадали 113 человек, которые заплатили за тренинги от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. При этом общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html
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происшествия, аяз шабутдинов, россия, мошенничество, общество
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия, Мошенничество, Общество
Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАяз Шабутдинов в суде
Аяз Шабутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Аяз Шабутдинов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
"Это его право, и мы как защитники должны полностью его поддерживать", — заявил он.
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В Telegram-канале адвокат также уточнил, что Шабутдинов возмещает ущерб потерпевшим. При этом конкретную сумму защитник блогера не назвал.
«

"Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок", — написал он.

В феврале столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера. Как сообщало ведомство, Шабутдинов создал организованную преступную группу, участники которой продавали клиентам якобы образовательные программы, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Уточнялось, что сообщники действовали от имени подконтрольных юридических лиц, расположенных на Пресненской набережной, в том числе от ООО "Лайк Центр".
По версии следствия, блогер лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров так, чтобы создать ложное представление о том, что программы могут гарантировать клиентам финансовую защиту в любых жизненных ситуациях.
От действий преступной группы пострадали 113 человек, которые заплатили за тренинги от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. При этом общий ущерб превысил 57 миллионов рублей.
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