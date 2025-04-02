https://ria.ru/20250402/sayanoshushenskayages-2008758191.html

Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС

Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС - РИА Новости, 02.04.2025

Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС

На широком русле Енисея в Саянских горах стоит самая крупная, высокая и мощная гидроэлектростанция России — Саяно-Шушенская. Для возведения ее уникальной арочно-гравитационной плотины использовали более 9 миллионов кубометров бетона. О рекордах, особенностях и устройстве Саяно-Шушенской ГЭС — в инфографике.

2025-04-02T05:00:00+03:00

2025-04-02T05:00:00+03:00

2025-04-02T14:03:00+03:00

обогнавшие время

саяно-шушенская гэс

саяногорск

саяногорский алюминиевый завод

республика хакасия

красноярский край

восточная сибирь

электричество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008753064_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6368f4bf2a88b421c47037860041bffd.png

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

саяногорск

республика хакасия

красноярский край

восточная сибирь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саяно-шушенская гэс, саяногорск, саяногорский алюминиевый завод, республика хакасия, красноярский край, восточная сибирь, электричество, инфографика, президентский фонд культурных инициатив, россия