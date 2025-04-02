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Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС
Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС - РИА Новости, 02.04.2025
Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС
На широком русле Енисея в Саянских горах стоит самая крупная, высокая и мощная гидроэлектростанция России — Саяно-Шушенская. Для возведения ее уникальной арочно-гравитационной плотины использовали более 9 миллионов кубометров бетона. О рекордах, особенностях и устройстве Саяно-Шушенской ГЭС — в инфографике.
2025-04-02T05:00:00+03:00
2025-04-02T05:00:00+03:00
2025-04-02T14:03:00+03:00
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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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саяно-шушенская гэс, саяногорск, саяногорский алюминиевый завод, республика хакасия, красноярский край, восточная сибирь, электричество, инфографика, президентский фонд культурных инициатив, россия
Обогнавшие время, Саяно-Шушенская ГЭС, Саяногорск, Саяногорский алюминиевый завод, Республика Хакасия, Красноярский край, Восточная Сибирь, Электричество, Президентский фонд культурных инициатив, Россия
Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС
На широком русле Енисея в Саянских горах стоит самая крупная, высокая и мощная гидроэлектростанция России — Саяно-Шушенская. Для возведения ее уникальной арочно-гравитационной плотины использовали более 9 миллионов кубометров бетона. О рекордах, особенностях и устройстве Саяно-Шушенской ГЭС — в инфографике.