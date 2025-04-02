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Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС - РИА Новости, 02.04.2025
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Обогнавшие время
 
05:00 02.04.2025 (обновлено: 14:03 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/sayanoshushenskayages-2008758191.html
Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС
Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС - РИА Новости, 02.04.2025
Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС
На широком русле Енисея в Саянских горах стоит самая крупная, высокая и мощная гидроэлектростанция России — Саяно-Шушенская. Для возведения ее уникальной арочно-гравитационной плотины использовали более 9 миллионов кубометров бетона. О рекордах, особенностях и устройстве Саяно-Шушенской ГЭС — в инфографике.
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красноярский край
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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
саяногорск
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саяно-шушенская гэс, саяногорск, саяногорский алюминиевый завод, республика хакасия, красноярский край, восточная сибирь, электричество, инфографика, президентский фонд культурных инициатив, россия
Обогнавшие время, Саяно-Шушенская ГЭС, Саяногорск, Саяногорский алюминиевый завод, Республика Хакасия, Красноярский край, Восточная Сибирь, Электричество, Президентский фонд культурных инициатив, Россия

Мощнейшая гидроэлектростанция России. Саяно-Шушенская ГЭС

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На широком русле Енисея в Саянских горах стоит самая крупная, высокая и мощная гидроэлектростанция России — Саяно-Шушенская. Для возведения ее уникальной арочно-гравитационной плотины использовали более 9 миллионов кубометров бетона. О рекордах, особенностях и устройстве Саяно-Шушенской ГЭС — в инфографике.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
Обогнавшие времяСаяно-Шушенская ГЭССаяногорскСаяногорский алюминиевый заводРеспублика ХакасияКрасноярский крайВосточная СибирьЭлектричествоПрезидентский фонд культурных инициативРоссия
 
 
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