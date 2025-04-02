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Заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО прошло в Рязани
Заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО прошло в Рязани - РИА Новости, 02.04.2025
Заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО прошло в Рязани
Заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО и открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда при ТПП прошли в Рязани, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:53:00+03:00
2025-04-02T19:53:00+03:00
2025-04-02T19:53:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО и открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда при ТПП прошли в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "В Рязани прошло заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО… В 2024 году в торгово-промышленную палату Рязанской области вступило более 400 предпринимателей. Сегодня в Рязани открылось отделение международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России. Предприниматели теперь могут быстро и удобно разрешить конфликтные ситуации без участия государственных судов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в регионе совместно с ТПП запущен ряд полезных для жителей проектов, в числе которых социальная карта "Забота", предоставляющая рязанцам скидки на товары и услуги. Открыт центр семейного бизнеса, ведется реестр семейных компаний, в котором более ста организаций. "Перед заседанием обсудили взаимодействие с президентом ТПП России Сергеем Николаевичем Катыриным. Торгово-промышленная палата в постоянном диалоге с бизнесом, знает все проблемы и поднимает их на всех уровнях власти. На комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" вместе работаем над улучшением условий для ведения бизнеса и снижением административной нагрузки на предпринимателей", - подчеркнул Малков.
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рязань, рязанская область, россия, павел малков
Рязанская область, Рязань, Рязанская область, Россия, Павел Малков
Заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО прошло в Рязани
Малков: в Рязани состоялось заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО
РЯЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО и открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда при ТПП прошли в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"В Рязани прошло заседание ассоциации торгово-промышленных палат ЦФО… В 2024 году в торгово-промышленную палату Рязанской области вступило более 400 предпринимателей. Сегодня в Рязани открылось отделение международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России. Предприниматели теперь могут быстро и удобно разрешить конфликтные ситуации без участия государственных судов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе совместно с ТПП запущен ряд полезных для жителей проектов, в числе которых социальная карта "Забота", предоставляющая рязанцам скидки на товары и услуги. Открыт центр семейного бизнеса, ведется реестр семейных компаний, в котором более ста организаций.
"Перед заседанием обсудили взаимодействие с президентом ТПП России Сергеем Николаевичем Катыриным. Торгово-промышленная палата в постоянном диалоге с бизнесом, знает все проблемы и поднимает их на всех уровнях власти. На комиссии Госсовета "Эффективная и конкурентная экономика" вместе работаем над улучшением условий для ведения бизнеса и снижением административной нагрузки на предпринимателей", - подчеркнул Малков.