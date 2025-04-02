В программы высшего образования по математике включат педквалификацию
Модуль педквалификации включат в программы высшего образования по математике
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Модуль для бесплатного получения педагогической квалификации будет включен в программы высшего образования в области математики и технологий.
Соответствующий перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года... включить начиная с 2026/27 учебного года в образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук модуль, позволяющий студентам, осваивающим такие программы, бесплатно получить педагогическую квалификацию, предусмотрев выплату повышенных государственных академических стипендий таким студентам", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2026 года, далее – ежегодно; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.