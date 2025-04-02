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В программы высшего образования по математике включат педквалификацию - РИА Новости, 02.04.2025
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14:30 02.04.2025 (обновлено: 17:07 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008896098.html
В программы высшего образования по математике включат педквалификацию
В программы высшего образования по математике включат педквалификацию - РИА Новости, 02.04.2025
В программы высшего образования по математике включат педквалификацию
Модуль для бесплатного получения педагогической квалификации будет включен в программы высшего образования в области математики и технологий. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:30:00+03:00
2025-04-02T17:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Модуль для бесплатного получения педагогической квалификации будет включен в программы высшего образования в области математики и технологий. Соответствующий перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года... включить начиная с 2026/27 учебного года в образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук модуль, позволяющий студентам, осваивающим такие программы, бесплатно получить педагогическую квалификацию, предусмотрев выплату повышенных государственных академических стипендий таким студентам", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2026 года, далее – ежегодно; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250402/putin-2008879322.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
В программы высшего образования по математике включат педквалификацию

Модуль педквалификации включат в программы высшего образования по математике

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Модуль для бесплатного получения педагогической квалификации будет включен в программы высшего образования в области математики и технологий.
Соответствующий перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года... включить начиная с 2026/27 учебного года в образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук модуль, позволяющий студентам, осваивающим такие программы, бесплатно получить педагогическую квалификацию, предусмотрев выплату повышенных государственных академических стипендий таким студентам", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2026 года, далее – ежегодно; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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