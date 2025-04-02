https://ria.ru/20250402/putin-2008896098.html

В программы высшего образования по математике включат педквалификацию

В программы высшего образования по математике включат педквалификацию - РИА Новости, 02.04.2025

В программы высшего образования по математике включат педквалификацию

Модуль для бесплатного получения педагогической квалификации будет включен в программы высшего образования в области математики и технологий. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:30:00+03:00

2025-04-02T14:30:00+03:00

2025-04-02T17:07:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_614a7b7e28ad65881804f9db60cbbc33.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Модуль для бесплатного получения педагогической квалификации будет включен в программы высшего образования в области математики и технологий. Соответствующий перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при участии государственных академий наук, ведущих образовательных и научных организаций, ключевых технологических компаний, общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в целях реализации комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года... включить начиная с 2026/27 учебного года в образовательные программы высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук модуль, позволяющий студентам, осваивающим такие программы, бесплатно получить педагогическую квалификацию, предусмотрев выплату повышенных государственных академических стипендий таким студентам", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2026 года, далее – ежегодно; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250402/putin-2008879322.html

https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование