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Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом - РИА Новости, 02.04.2025
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Ядерные технологии
 
14:25 02.04.2025 (обновлено: 14:55 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008894488.html
Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом
Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил принять меры для продвижения российского инженерного образования в сфере ядерной энергетики за рубежом. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:25:00+03:00
2025-04-02T14:55:00+03:00
ядерные технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для продвижения российского инженерного образования в сфере ядерной энергетики за рубежом. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом"... реализовать комплекс дополнительных мер по продвижению и повышению привлекательности российского инженерного образования в области ядерной энергетики и ядерных технологий за рубежом в целях реализации совместных технологических проектов", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2025 года, далее – ежегодно; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом

Путин поручил продвинуть инженерное образование в ядерной энергетике за рубежом

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для продвижения российского инженерного образования в сфере ядерной энергетики за рубежом.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом"... реализовать комплекс дополнительных мер по продвижению и повышению привлекательности российского инженерного образования в области ядерной энергетики и ядерных технологий за рубежом в целях реализации совместных технологических проектов", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2025 года, далее – ежегодно; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Американская разведка оценила ядерный потенциал России
25 марта, 17:22
 
Ядерные технологииРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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