https://ria.ru/20250402/putin-2008894488.html

Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом

Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил продвинуть образование по ядерной энергетике за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил принять меры для продвижения российского инженерного образования в сфере ядерной энергетики за рубежом. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:25:00+03:00

2025-04-02T14:25:00+03:00

2025-04-02T14:55:00+03:00

ядерные технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для продвижения российского инженерного образования в сфере ядерной энергетики за рубежом. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Росатом"... реализовать комплекс дополнительных мер по продвижению и повышению привлекательности российского инженерного образования в области ядерной энергетики и ядерных технологий за рубежом в целях реализации совместных технологических проектов", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2025 года, далее – ежегодно; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20250325/doklad-2007246950.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"