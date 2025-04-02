https://ria.ru/20250402/putin-2008888668.html
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии
Президент России Владимир Путин поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:10:00+03:00
2025-04-02T14:10:00+03:00
2025-04-02T14:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422545_0:138:3199:1938_1920x0_80_0_0_6d7baa209eefd1e20e71181d8b9d27a7.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и технологий. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250402/putin-2008886578.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586422545_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_5c9f06f2d58f9717d79921a77a63d899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии
Путин поручил принять меры для трудоустройства ветеранов СВО с инженерным опытом