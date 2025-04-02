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Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии - РИА Новости, 02.04.2025
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14:10 02.04.2025 (обновлено: 14:11 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008888668.html
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии
Президент России Владимир Путин поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:10:00+03:00
2025-04-02T14:11:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и технологий. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250402/putin-2008886578.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил помочь с трудоустройством ветеранов СВО с опытом в инженерии

Путин поручил принять меры для трудоустройства ветеранов СВО с инженерным опытом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры для трудоустройства на профильные предприятия ветеранов СВО, имеющих опыт в области инженерного дела и технологий.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук", - говорится в документе.
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