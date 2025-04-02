https://ria.ru/20250402/putin-2008885538.html

Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов

Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов

Президент России Владимир Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов, образовательных программ и учебно-методической документации. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:00:00+03:00

2025-04-02T14:00:00+03:00

2025-04-02T14:18:00+03:00

владимир путин

общество

россия

образование - общество

образование

технологии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов, образовательных программ и учебно-методической документации.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внедрение цифровых платформенных решений, в том числе в рамках создания домена "Образование", для разработки и размещения федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных программ, иной учебно-методической документации, распространения на общедоступной основе лучших рабочих программ по фундаментальным и специализированным дисциплинам, предусмотрев привлечение к этой работе ведущих образовательных и научных организаций, а также заинтересованных работодателей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250402/putin-2008889846.html

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владимир путин, общество, россия, образование - общество, образование, технологии