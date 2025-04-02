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Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов - РИА Новости, 02.04.2025
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14:00 02.04.2025 (обновлено: 14:18 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008885538.html
Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов
Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов
Президент России Владимир Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов, образовательных программ и учебно-методической документации. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:00:00+03:00
2025-04-02T14:18:00+03:00
владимир путин
общество
россия
образование - общество
образование
технологии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов, образовательных программ и учебно-методической документации.Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить внедрение цифровых платформенных решений, в том числе в рамках создания домена "Образование", для разработки и размещения федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных программ, иной учебно-методической документации, распространения на общедоступной основе лучших рабочих программ по фундаментальным и специализированным дисциплинам, предусмотрев привлечение к этой работе ведущих образовательных и научных организаций, а также заинтересованных работодателей", - говорится в документе.
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владимир путин, общество, россия, образование - общество, образование, технологии
Владимир Путин, Общество, Россия, Образование - Общество, Образование, Технологии
Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов

Путин поручил создать домен "Образование" для учебно-методической документации

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать домен "Образование" для размещения госстандартов, образовательных программ и учебно-методической документации.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить внедрение цифровых платформенных решений, в том числе в рамках создания домена "Образование", для разработки и размещения федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных программ, иной учебно-методической документации, распространения на общедоступной основе лучших рабочих программ по фундаментальным и специализированным дисциплинам, предусмотрев привлечение к этой работе ведущих образовательных и научных организаций, а также заинтересованных работодателей", - говорится в документе.
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