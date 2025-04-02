https://ria.ru/20250402/putin-2008883322.html

Путин поручил принять закон о возмещении денег, украденных кибермошенниками

Путин поручил принять закон о возмещении денег, украденных кибермошенниками - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил принять закон о возмещении денег, украденных кибермошенниками

Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:51:00+03:00

2025-04-02T13:51:00+03:00

2025-04-02T14:09:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: ...возмещения кредитными организациями и операторами связи гражданам Российской Федерации денежных средств, списанных с их счетов в результате совершения мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, определив условия, размер и порядок такого возмещения", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее один раз в полгода.

https://ria.ru/20250402/putin-2008875790.html

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владимир путин, россия, экономика