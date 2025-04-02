https://ria.ru/20250402/putin-2008883322.html
Путин поручил принять закон о возмещении денег, украденных кибермошенниками
Путин поручил принять закон о возмещении денег, украденных кибермошенниками - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил принять закон о возмещении денег, украденных кибермошенниками
Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:51:00+03:00
2025-04-02T13:51:00+03:00
2025-04-02T14:09:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон для возмещении россиянам денег, украденных кибермошенниками из-за непринятия мер банками и операторами связи.Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений в части, касающейся: ...возмещения кредитными организациями и операторами связи гражданам Российской Федерации денежных средств, списанных с их счетов в результате совершения мошеннических действий, в случае непринятия кредитными организациями и операторами связи мер противодействия, определив условия, размер и порядок такого возмещения", - говорится в документе.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, далее один раз в полгода.
https://ria.ru/20250402/putin-2008875790.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил принять закон о возмещении денег, украденных кибермошенниками
Путин поручил принять закон о возмещении средств, украденных кибермошенниками