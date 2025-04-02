https://ria.ru/20250402/putin-2008882496.html

Путин поручил доложить о мерах по борьбе с кибермошенничеством

Путин поручил доложить о мерах по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил доложить о мерах по борьбе с кибермошенничеством

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 апреля доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:50:00+03:00

2025-04-02T13:50:00+03:00

2025-04-02T13:50:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 апреля доложить об изменениях в законодательстве, направленных на повышение эффективности борьбы с кибермошенничеством. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации: при участии Банка России и ФСБ России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности мер по борьбе с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием информационно­коммуникационных технологий", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250318/kiberbezopasnost-2005611806.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество