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Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025
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13:56 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/putin--2008884971.html
Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации
Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рекомендовать регионам принять дополнительные меры для повышения удобства диспансеризации, в том числе для... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:56:00+03:00
2025-04-02T13:56:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рекомендовать регионам принять дополнительные меры для повышения удобства диспансеризации, в том числе для работающих граждан. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на обеспечение исполнения установленного законодательством Российской Федерации порядка проведения диспансеризации в целях повышения удобства ее прохождения, в том числе для работающих граждан", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250402/putin--2008881702.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации

Путин поручил регионам принять допмеры для повышения удобства диспансеризации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рекомендовать регионам принять дополнительные меры для повышения удобства диспансеризации, в том числе для работающих граждан.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил повысить информированность граждан о важности диспансеризации
13:48
"Правительству Российской Федерации:.. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на обеспечение исполнения установленного законодательством Российской Федерации порядка проведения диспансеризации в целях повышения удобства ее прохождения, в том числе для работающих граждан", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации
13:45
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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