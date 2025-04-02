https://ria.ru/20250402/putin--2008884971.html

Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации

Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил регионам принять меры для повышения удобства диспансеризации

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рекомендовать регионам принять дополнительные меры для повышения удобства диспансеризации, в том числе для... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:56:00+03:00

2025-04-02T13:56:00+03:00

2025-04-02T13:56:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рекомендовать регионам принять дополнительные меры для повышения удобства диспансеризации, в том числе для работающих граждан. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на обеспечение исполнения установленного законодательством Российской Федерации порядка проведения диспансеризации в целях повышения удобства ее прохождения, в том числе для работающих граждан", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2025 года, ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20250402/putin--2008881702.html

https://ria.ru/20250402/putin--2008879982.html

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владимир путин, россия, общество