https://ria.ru/20250402/putin--2008879982.html

Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации

Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил проработать систему оповещения об итогах диспансеризации

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать систему информирования через "Госуслуги" об итогах диспансеризации, если не были выявлены... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T13:45:00+03:00

2025-04-02T13:48:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать систему информирования через "Госуслуги" об итогах диспансеризации, если не были выявлены тяжелые заболевания. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 18 февраля опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ...обеспечить возможность информирования граждан с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" о результатах прохождения ими диспансеризации, предусмотрев, что, в случае если при прохождении диспансеризации не выявлены заболевания или факторы риска их развития, требующие дальнейшего обследования, посещение медицинской организации не требуется",- говорится в документе.

https://ria.ru/20250402/putin--2008881702.html

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владимир путин, россия, общество