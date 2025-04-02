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Путин поручил обновить стандарты по математике, физике, химии и биологии - РИА Новости, 02.04.2025
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13:42 02.04.2025 (обновлено: 14:01 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin--2008878491.html
Путин поручил обновить стандарты по математике, физике, химии и биологии
Путин поручил обновить стандарты по математике, физике, химии и биологии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил обновить стандарты по математике, физике, химии и биологии
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить обновление федеральных стандартов и программ по предметам "Математика", "Физика", "Химия" и "Биология". РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:42:00+03:00
2025-04-02T14:01:00+03:00
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить обновление федеральных стандартов и программ по предметам "Математика", "Физика", "Химия" и "Биология".Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов "Математика", "Физика", "Химия" и "Биология", предусмотрев сбалансированность учебного материала, его доступность для обучающихся и связь с другими учебными предметами, а также привлечение на системной основе к учебно-методическому обеспечению преподавания этих учебных предметов ведущих образовательных и научных организаций", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250402/putin-2008879322.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин поручил обновить стандарты по математике, физике, химии и биологии

Владимир Путин поручил обновить стандарты по математике, физике, химии, биологии

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить обновление федеральных стандартов и программ по предметам "Математика", "Физика", "Химия" и "Биология".
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в части, касающейся учебных предметов "Математика", "Физика", "Химия" и "Биология", предусмотрев сбалансированность учебного материала, его доступность для обучающихся и связь с другими учебными предметами, а также привлечение на системной основе к учебно-методическому обеспечению преподавания этих учебных предметов ведущих образовательных и научных организаций", - говорится в документе.
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