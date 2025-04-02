Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область
Двум сержантам ВСУ дали 14 лет лишения свободы за преступления в Курской области
© ВОЕНСЛЕД/TelegramУкраинские военные Роман Гонца и Павев Черный, осужденные за вторжение в Курскую область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Двое украинских военных, участвовавшие в незаконном вторжении в Курскую область, приговорены к 14 годам, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении сержантов воинской части А-2196 ВФУ Романа Гонцы и Павла Черного, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (подпункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)... Приговором суда Гонце и Черному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что 25 сентября 2024 года Гонца и Черный, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
По данным следствия, находясь в Глушковском и Кореневском районах Курской области, указанные лица, угрожая применением оружия, запугивали мирных граждан, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.
"Первого октября 2024 года в ходе боевых действий Гонца и Черный задержаны военнослужащими ВС РФ", - добавило ведомство.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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