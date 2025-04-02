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Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 02.04.2025 (обновлено: 16:04 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/prigovor-2008923851.html
Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 02.04.2025
Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область
Двое украинских военных, участвовавшие в незаконном вторжении в Курскую область, приговорены к 14 годам, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:58:00+03:00
2025-04-02T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
брянская область
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Двое украинских военных, участвовавшие в незаконном вторжении в Курскую область, приговорены к 14 годам, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении сержантов воинской части А-2196 ВФУ Романа Гонцы и Павла Черного, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (подпункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)... Приговором суда Гонце и Черному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 25 сентября 2024 года Гонца и Черный, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. По данным следствия, находясь в Глушковском и Кореневском районах Курской области, указанные лица, угрожая применением оружия, запугивали мирных граждан, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. "Первого октября 2024 года в ходе боевых действий Гонца и Черный задержаны военнослужащими ВС РФ", - добавило ведомство. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html
https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html
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происшествия, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область

Двум сержантам ВСУ дали 14 лет лишения свободы за преступления в Курской области

© ВОЕНСЛЕД/TelegramУкраинские военные Роман Гонца и Павев Черный, осужденные за вторжение в Курскую область
Украинские военные Роман Гонца и Павев Черный, осужденные за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© ВОЕНСЛЕД/Telegram
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Двое украинских военных, участвовавшие в незаконном вторжении в Курскую область, приговорены к 14 годам, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении сержантов воинской части А-2196 ВФУ Романа Гонцы и Павла Черного, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (подпункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)... Приговором суда Гонце и Черному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что 25 сентября 2024 года Гонца и Черный, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
По данным следствия, находясь в Глушковском и Кореневском районах Курской области, указанные лица, угрожая применением оружия, запугивали мирных граждан, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.
"Первого октября 2024 года в ходе боевых действий Гонца и Черный задержаны военнослужащими ВС РФ", - добавило ведомство.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияБрянская областьВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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