https://ria.ru/20250402/prigovor-2008923851.html

Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область

Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 02.04.2025

Суд вынес приговор двум украинским военным за вторжение в Курскую область

Двое украинских военных, участвовавшие в незаконном вторжении в Курскую область, приговорены к 14 годам, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:58:00+03:00

2025-04-02T15:58:00+03:00

2025-04-02T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Двое украинских военных, участвовавшие в незаконном вторжении в Курскую область, приговорены к 14 годам, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении сержантов воинской части А-2196 ВФУ Романа Гонцы и Павла Черного, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области (подпункты "а", "в" часть 2 статья 205 УК РФ)... Приговором суда Гонце и Черному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что 25 сентября 2024 года Гонца и Черный, в целях совершения террористического акта, в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. По данным следствия, находясь в Глушковском и Кореневском районах Курской области, указанные лица, угрожая применением оружия, запугивали мирных граждан, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. "Первого октября 2024 года в ходе боевых действий Гонца и Черный задержаны военнослужащими ВС РФ", - добавило ведомство. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html

https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины