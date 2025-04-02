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В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 02.04.2025
В Ростовской области загорелась сухая растительность
Камыш и сухая растительность горят в Батайске в Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:49:00+03:00
2025-04-02T16:49:00+03:00
2025-04-02T16:59:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Камыш и сухая растительность горят в Батайске в Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В Батайске происходит горение сухой растительности и камыша на протяженности один километр по фронту", - сказал он. Представитель добавил, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействованы 42 человека и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20250330/yurist-2008195567.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, батайск, ростовская область, россия
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Россия
В Ростовской области загорелась сухая растительность
МЧС: камыш и сухая растительность загорелись в Батайске в Ростовской области