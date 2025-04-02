https://ria.ru/20250402/pozhar-2008936304.html

В Ростовской области загорелась сухая растительность

В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 02.04.2025

В Ростовской области загорелась сухая растительность

Камыш и сухая растительность горят в Батайске в Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:49:00+03:00

2025-04-02T16:49:00+03:00

2025-04-02T16:59:00+03:00

происшествия

батайск

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Камыш и сухая растительность горят в Батайске в Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В Батайске происходит горение сухой растительности и камыша на протяженности один километр по фронту", - сказал он. Представитель добавил, что угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействованы 42 человека и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20250330/yurist-2008195567.html

батайск

ростовская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, батайск, ростовская область, россия